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В Госдуме РФ заявили, что ждут от США первого шага для начала переговоров

Депутат Чепа: именно США должны сделать первый шаг для начала переговоров с РФ
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Вашингтон должен сделать первый шаг ради начала переговоров с Москвой по урегулированию украинского кризиса. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа.

Общаясь с журналистами, парламентарий высказался об ожиданиях от контактов между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

«Мы все ждем, когда что-то произойдет, шаги со стороны США», — сказал законодатель.

Он обратил внимание, что Москва с 2014 года говорит о своей готовности к переговорам. Более того, власти РФ регулярно это демонстрировали.

«Конечно, американская сторона действовала все время наоборот. Поэтому первые шаги должны быть от американской стороны», — подчеркнул Чепа.

По словам депутата, в первую очередь Трампу следует созвониться с Путиным. Законодатель выразил уверенность, что главы двух государств смогут «договориться о чем-то» и открыть путь к началу переговоров по завершению боевых действий на Украине.

1 февраля президент США заявил, что контакты страны с РФ начались. При этом Трамп не стал уточнять, кто из представителей Вашингтона ведет переговоры с Москвой, и ушел от ответа на вопрос журналистов о том, успел ли он сам уже побеседовать с Путиным.

Ранее американский лидер рассказал, о чем он планирует говорить с президентом РФ.

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