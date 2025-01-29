В Кремле не верят, в Госдуме грозят казнью: как в РФ ответили на данные о покушении на Путина

В России второй день обсуждают слова Такера Карлсона, обвинившего администрацию Джо Байдена в желании «убить Путина». В Госдуме уже призвали отправить экс-президента США на электрический стул и предупредили, что покушение на российского лидера — «прямой путь к началу ядерной войны». В Кремле к заявлению журналиста отнеслись более сдержанно и призвали не верить на слово бездоказательной информации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал посадить на электрический стул экс-президента США Джо Байдена и его госсекретаря Энтони Блинкена. Так он прокомментировал заявление журналиста Такера Карлсона, который 28 января заявил, что бывшая американская администрация «пыталась убить» президента РФ Владимира Путина. Журналист при этом не привел никаких подробностей или доказательств.

«Это преступление. Пускай докажут, что это страна демократии. Пускай Байден отправляется вместе с Блинкеном на электрический стул, вот тогда весь мир увидит — это демократия. А если замолчат, заволокитят, ну тогда рот не открывайте и не учите никого», — заявил Володин.

В своем Telegram-канале спикер ГД призвал воспринимать заявление Карлсона серьезно. Володин обратил внимание, что за прошедшие сутки ни Байден, ни Блинкен публично не опровергли эту информацию.

«Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны . Для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства», — написал Володин.

Чиновник отметил, что в мире уже готовились к покушению или даже покушались на крупных политиков: премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, президента США Дональда Трампа. Володин считает, что информацию о покушении на Путина нужно воспринимать всерьез, так как «все это звенья одной цепи». Он призвал тщательно расследовать возможное преступление, а Байдена и Блинкена привлечь к ответственности.

В свою очередь в Кремле к заявлению Карлсона относятся скептически. Официальный представитель администрации РФ Дмитрий Песков призвал не полагаться на информацию, которая подана без доказательств.

«Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никакой конкретики <...> Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить. <...> Конечно, на них на все [«разные заявления»] надо обращать внимание, но при этом очень аккуратно воспринимать», — отметил Песков.

При этом днем ранее, также комментируя высказывание Карлсона, представитель Кремля заверил, что главу государства постоянно охраняют спецслужбы.

«Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства», — подчеркнул он.

«Чревато глобальным конфликтом»

Государственная дума уже планирует обратиться в конгресс США и Организацию Объединенных Наций (ООН) в связи со словами Карлсона, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Инициативу выдвинул председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, поддержали его главы всех фракций.

«Обратимся в конгресс с просьбой провести расследование ситуации. Она чревата глобальным конфликтом», — подчеркнул Володин.

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий призвал «по совокупности» осудить действия команды Байдена «за урон, нанесенный глобальной безопасности, международному праву, суверенитету и независимости десятков государств и народов». Он подчеркнул, что информация Карлсона «должна стать предметом тщательного разбирательства со стороны международного сообщества».

Карлсон обвинил Байдена в попытке убить Путина. Подробности журналист не раскрыл Такер Карлсон в интервью с Мэттом Таибби заявил, что администрация Байдена пыталась устранить... 28 января 09:56

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело для проверки заявления журналиста.

«Во-первых, мы благодарны американскому журналисту, что он не стал молчать и продемонстрировал всему миру террористическую сущностью Байдена, который прекрасно осознавал, что сила и преимущество России в ее лидере Владимире Путине. Считаю, что необходимо возбудить уголовное [дело], чтобы проверить информацию о возможной подготовке покушения на президента России и установить всех причастных. Преступники должны понести заслуженное наказание, тем более не удивлюсь, если администрация Байдена стояла и за покушением на Дональда Трампа», — выразил он свое мнение.

При этом депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик предположил, что Карлсон выразился образно: «Думаю, американский журналист выразился образно, говоря про желание убийства президента Российской Федерации. Но посыл он выразил очень точно — нас мечтают физически уничтожить как цивилизацию. Это маниакальное желание Запада не исчезло за последнюю тысячу лет, наоборот, оно только растет, как и злоба от неудачных попыток».