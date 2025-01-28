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В Кремле отреагировали на слова Карлсона о попытках Байдена убить Путина

Песков: главу государства постоянно охраняют спецслужбы
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Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация бывшего президента США Джо Байдена «пыталась убить» президента России Владимира Путина.

На вопрос журналиста, поступала ли в Кремль какая-либо информация об этом и принимались ли дополнительные меры безопасности, Песков ответил, что Путина всегда охраняют российские спецслужбы.

«Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства», — сказал Песков.

До этого американский журналист Такер Карлсон в беседе с журналистом Мэттом Таибби заявил, что администрация Байдена стремилась «убить» президента России Владимира Путина. По словам Карлсона, одним из активных сторонников такого подхода был бывший госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее Трамп заявил о возможности денуклеаризации России и США.

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