ХАМАС подтвердил достижение соглашения о прекращении огня в Газе

Движение ХАМАС подтвердило, что соглашение о прекращении огня в Газе достигнуто

В официальном заявлении ХАМАС подтвердил достижение перемирия в секторе Газа, выразив признательность Катару и Египту за их посредническую роль в установлении этого соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

«Усилиями посредников было достигнуто соглашение, которое завершит страдания палестинского народа в Газе. <…> Вскоре будет опубликовано совместное заявление», — говорится в сообщении.

15 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что израильские власти достигли предварительных договоренностей с движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и постепенном освобождении заложников. Ожидается, что в соответствии с соглашением, которое еще не было официально объявлено, ХАМАС и его союзные боевые группировки освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. В обмен Израиль предположительно освободит сотни палестинских заключенных из своих тюрем.

Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подчеркнула, что, несмотря на продолжающиеся переговоры по ситуации в секторе Газа, некоторые ключевые вопросы остаются нерешенными. Эти вопросы планируется урегулировать в течение нескольких часов.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о перемирии в Газе.