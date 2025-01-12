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Политика

Швейцария готова принять встречу Путина и Трампа. Военная операция, день 1054-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1054-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в попрошайничестве и шантаже в ходе его поездок по Европе. Швейцария готова принять у себя встречу главы РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, если они об этом попросят, сообщила газета Le Temps. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:30

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в попрошайничестве и шантаже в ходе его поездок по Европе. Фицо выразил недовольство решением Киева не продлевать контракт на транзит российского газа через Украину и предупредил о возможных ответных мерах, включая прекращение поставок электроэнергии и сокращение помощи украинским беженцам. Зеленский выразил обеспокоенность по поводу «открытия второго энергетического фронта».

8:22

Украинский аналитический ресурс сообщил, что ВС РФ контролирует половину Дзержинска (украинское название — Торецк) в ДНР.

8:15

Швейцария готова принять у себя встречу президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, если они об этом попросят, передает Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.

8:10

8:07

Президент России Владимир Путин призвал Генпрокуратуру и ее территориальные органы помочь в решении проблем жителей Донбасса, Новороссии, Курской области и других регионов, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения. Он отметил, что нужно продолжать интеграцию новых регионов и помочь их возрождению.

8:03

Средства ПВО за ночь уничтожили беспилотник в Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор региона Богомаз.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1054-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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