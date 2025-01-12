Премьер-министр Словакии Роберт Фицо жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в попрошайничестве и шантаже в ходе его поездок по Европе. Фицо выразил недовольство решением Киева не продлевать контракт на транзит российского газа через Украину и предупредил о возможных ответных мерах, включая прекращение поставок электроэнергии и сокращение помощи украинским беженцам. Зеленский выразил обеспокоенность по поводу «открытия второго энергетического фронта».
Украинский аналитический ресурс сообщил, что ВС РФ контролирует половину Дзержинска (украинское название — Торецк) в ДНР.
Швейцария готова принять у себя встречу президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, если они об этом попросят, передает Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.
Президент России Владимир Путин призвал Генпрокуратуру и ее территориальные органы помочь в решении проблем жителей Донбасса, Новороссии, Курской области и других регионов, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения. Он отметил, что нужно продолжать интеграцию новых регионов и помочь их возрождению.
Средства ПВО за ночь уничтожили беспилотник в Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор региона Богомаз.