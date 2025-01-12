«Это должно закончиться». Советник Трампа анонсировал переговоры с Путиным по Украине

Советник Трампа Уолтц: разговор с Путиным может состояться в ближайшие дни

Запад изменил отношение к украинскому конфликту, заявил советник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц. В команде республиканца понимают — достижение мира без диалога с Россией невозможно, поэтому уже начали готовиться к переговорам с Владимиром Путиным. По словам Уолтца, ВСУ нужно снижать мобилизационный возраст, но даже так Украина не сможет вернуть утраченные территории. О чем еще говорил советник Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Трамп изменил все?

С момента победы Дональда Трампа на выборах президента США «многие люди изменили свою позицию» по конфликту на Украине, заявил советник республиканца Майк Уолтц в эфире телеканала ABC. По его словам, безоговорочная поддержка ВСУ и готовность финансировать конфликт «сколько угодно, будь то месяцы, годы или десятилетия» сменились желанием решить вопрос мирно.

«Конфликт превратился в мясорубку ресурсов и людей в стиле Первой мировой войны с последствиями третьей мировой <…> даже президент [Украины Владимир] Зеленский, входя в зал в Париже, заявляет: «Готов работать с вами, чтобы закончить эту войну».

Так давайте завершим ее справедливо, ответственно, обеспечив будущее Украины», — заявил Уолтц.

По его словам, только после прекращения боевых действий мир сможет «двигаться дальше».

Переговоры с Путиным

Дональд Трамп считает, что заключить мирную сделку и договориться о прекращении огня невозможно без диалога с Россией. Администрация избранного президента США обязательно установит контакты с российской стороной в ближайшие месяцы, отметил Уолтц.

«Подготовка идет полным ходом <…> Пока что точных рамок для этого не определено, мы над этим работаем, но я ожидаю хотя бы телефонного звонка в ближайшие дни или недели », — объяснил советник Трампа.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поприветствовал стремление избранного американского президента встретиться с Путиным и добавил, что время для реальных дискуссий во вопросу завершения конфликта обязательно настанет. А сербский президент Александр Вучич предложил провести переговоры Путина и Трампа в Сербии. Швейцария тоже готова принять возможную встречу, но контактов с США и Россией по этому вопросу пока не было, заявили в МИД Швейцарии агентству РИА Новости.

Украина не вернет земли

Избранный американский президент неоднократно обещал положить конец конфликту еще до вступления в должность. Однако до инаугурации осталось всего восемь дней — журналист поинтересовался у Уолтца, когда реально могут прекратиться боевые действия?

«Мы бы хотели увидеть прекращение огня в любой момент, в любой день. Я думаю, это стало бы невероятно позитивным первым шагом с обеих сторон, который позволил бы нам приступить к разработке шагов для дипломатического решения [проблемы]», — ответил советник Трампа.

По его словам, Украина не сможет вернуть утраченные территории, это нереально. Российских военных не получится «выбить с каждого сантиметра украинской территории», включая Крым, подчеркнул Уолтц и добавил, что эту реальность признал и Трамп.

«Все понимают, что это должно закончиться дипломатическим путем», — резюмировал советник избранного президента США.

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По его словам, несмотря на стремление завершить конфликт, будущая администрация Трампа настаивает на снижении призывного возраста на Украине. Майк Уолтц заявил о необходимости «стабилизации ситуации на поле боя».

«Один из вопросов, который мы будем поднимать перед украинцами, связан с реальными проблемами с военной силой. Сейчас у них призывной возраст — 25 лет, а не 18, и я думаю, многие не осознают, что Украина могла бы мобилизовать сотни тысяч новых солдат», — добавил советник Трампа.

По его словам, прося весь мир о поддержке, украинцы «сами должны быть полностью преданы этому делу».

«Нам нужно, чтобы эти проблемы с нехваткой людей были решены. Дело не только в боеприпасах, вооружении или новых финансовых вливаниях», — подчеркнул Уолтц.