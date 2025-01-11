«Лязг гусениц уже слышен». НАТО перебрасывает танки к Калининградской области

Вблизи российской границы наблюдается скопление военной техники НАТО, заявил депутат от Калининградской области, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, танки находятся уже в Гданьске, откуда до границы российского региона не более 50 км. Переброску натовской техники также подтверждает координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о передвижении войск и техники НАТО по территории Польши вблизи Калининградской области. По его словам, натовские танки находятся в 50 км от российской границы.

«То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз. Идет мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас», — сказал он корреспонденту «Ленты.ру».

При этом парламентарий считает, что западные политики «на нервах играют». Сейчас вокруг Калининградской области формируется «сложный европейский военный узел», который может потребовать непростых решений.

«У нас нервы крепкие. Нажать кнопку всегда успеем. Не понимают последствий. Там потом ни от одной европейской страны ничего не останется, по ДНК не отличишь никого, расплавится все, пожалели бы своих», — заключил он.

Ранее о глобальных перебросках натовской техники в Польше сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В последние дни из Польши много поступает сведений об огромном перемещении сил и средств. Перемещение техники идет настолько глобальное, что не замечать его просто не получается»,

— отмечал он в беседе с РИА Новости.

Лебедев рассказал, что получил видеозапись от одного из очевидцев, заметивших перевозку техники по объездной дороге Варшавы. Тот случайно встретил колонну из четырех фур, предположительно с американскими бронетранспортерами MaxxPro.

Кроме того, коллеги источника Лебедева в последние четыре ночи тоже замечали в этом районе десятки мини-колонн. Причем одну из них видели на краковской трассе, в относительной близости к которой, в Жешуве, находится транспортный хаб, через который страны Запада поставляют оружие ВСУ.

Координатор уверен, что западные страны готовят Польшу к конфликту с Россией, так как «поляков им не жалко, как и украинцев». В первую очередь речь идет о возможной физической блокаде Калининграда.

«Войну против России на Украине Запад начал не для того, чтобы укрепить Россию и проиграть, а для победы. Приложат все возможные усилия», — подытожил Лебедев.

Дорога на Крулевец

В конце декабря стало известно, что Польша планирует построить дорогу к границе с Россией на случай необходимости переброски войск. Об этом в интервью Financial Times рассказал замглавы польского МВД Мачей Дущик. По его словам, дорога будет построена до границы с Калининградской областью. Работы будут идти в ближайшие месяцы.

В 2024 году Польша потратила на оборону 4,12% своего ВВП, а в 2025 году планирует потратить почти 5%.

Кроме того, численность польской армии в 2025 году будет увеличена до 229 тыс. военнослужащих.

Варшава собирается провести на польских полигонах шесть крупных национальных учений и столько же международных.

В мае 2023 года польский комитет по стандартизации географических названий рекомендовал использовать в польской речи вместо Калининграда Królewiec (Крулевец. — «Газета.Ru»). Практически сразу дорожные рабочие заменили указатели на национальных дорогах 51 и 57.

С XIII века жители соседних государств называли город по-своему, но всегда использовался общий корень со значением «король». По-польски город назывался Крулевец, по-чешски — Краловец, по-литовски — Караляучюс и Региомонтиум (на латыни, которая в те времена активно использовалась из-за влияния церкви). На Руси до XVIII века использовали название Королевец и лишь при Петре I более употребимым стало немецкое название Кёнигсберг.

«Караляучюс не станет Калининградом»

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил о претензиях Вильнюса на Калининградскую область. Поводом стало переименование Музея поэта Кристионаса Донелайтиса в калининградском поселке Чистые Пруды. Политик назвал это решение «неприемлемой попыткой переписать историю» и призвал сохранить «наследие Малой Литвы» — бывшего региона Пруссии, когда-то существовавшего на территории современной Калининградской области.

«Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — написал Науседа на своей странице в соцсети Х.

«Как бы Россия ни старалась». В Литве назвали Калининградскую область своей частью Президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининградскую область и назвал Калининград... 10 января 12:32

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ назвала Науседу «дурилкой картонной», а его слова о Калининграде — «влажными историческими фантазиями». Она также предложила литовцам вернуть Москве «подарки» Советского Союза, если «история так жмет литовскому президенту». Один из таких «подарков», по мнению дипломата, — порт на Балтике, ранее переименованный из Мемеля в Клайпеду.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление Науседы «оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства».

В Кремле отметили, что Литва является недружественным государством для России, подтвердившим территориальные претензии.

Осенью прошлого года литовцы установили противотанковые заграждения на объездном мосту Панемуне — Советск через реку Неман на границе с Калининградской областью. Одновременно на полигоне в Швенчёнском районе Литвы начались международные учения «Сильный грифон 2024», в которых участвовали более 2,5 тыс. военнослужащих из США, Великобритании и Польши.

Советские войска взяли Кенигсберг 9 апреля 1945 года и в соответствии с решениями, принятыми на Ялтинской и Потсдамской конференциях, 17 октября 1945 года город и прилегающие к нему территории Восточной Пруссии были включены в состав СССР. Летом 1946-го административный центр региона получил новое название — Калининград.