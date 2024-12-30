Польша построит дорогу к российской границе

Замглавы польского МВД Мачей Дущик рассказал в интервью Financial Times, что Варшава планирует построить дорогу к границе с Россией на случай необходимости переброски войск.

По его словам, дорога будет построена до границы с Калининградской областью, работы будут идти в ближайшие месяцы.

До этого в Польше объяснили, почему Варшава не станет отправлять своих миротворцев на Украину.

13 декабря глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что Варшава отвергает отправку войск на Украину, так как этот шаг мог бы быть воспринят как попытка раздела страны. На решение не посылать войска на территорию Украины также повлияли «исторические вопросы», отметил он. При этом Варшава отвергает обвинения в том, что Польша хочет оккупировать западную часть Украины, подчеркнул Сивера.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.