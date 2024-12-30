Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша построит дорогу к российской границе

МВД: Польша построит дорогу к границе РФ на случай необходимости переброски военных
close
Michal Kosc/AP

Замглавы польского МВД Мачей Дущик рассказал в интервью Financial Times, что Варшава планирует построить дорогу к границе с Россией на случай необходимости переброски войск.

По его словам, дорога будет построена до границы с Калининградской областью, работы будут идти в ближайшие месяцы.

До этого в Польше объяснили, почему Варшава не станет отправлять своих миротворцев на Украину.

13 декабря глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что Варшава отвергает отправку войск на Украину, так как этот шаг мог бы быть воспринят как попытка раздела страны. На решение не посылать войска на территорию Украины также повлияли «исторические вопросы», отметил он. При этом Варшава отвергает обвинения в том, что Польша хочет оккупировать западную часть Украины, подчеркнул Сивера.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами