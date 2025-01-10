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В Кремле отреагировали на претензии Литвы на Калининградскую область

Песков назвал Литву недружественным государством для России
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Maxim Shemetov/Reuters

Заявление президента Литвы Гитанаса Науседы подтверждает враждебное настроение прибалтийского государства по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства», — сказал Песков.

Он отметил, что слова литовского лидера говорят о территориальных претензиях к РФ. Россия это учтет. Песков добавил, что Литва является недружественным государством для России, имеющим территориальные претензии.

10 января Науседа отметил, что Калининград исторически был литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название — Караляучюс.

Поводом для заявления Науседы стало переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Литовский лидер выразил несогласие с решением о переименовании музея. Он призвал сохранить исчезающие следы литовской культуры в российском регионе.

Ранее в Госдуме прокомментировали слова президента Литвы о Калининграде.

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