«Граждане Армении не допустят этого»: Ереван начинает подготовку к вступлению в ЕС

В Армении обозначили свое решение вступить в ЕС, одобрив законопроект о начале этой процедуры. Его еще должен одобрить парламент страны, однако последние несколько лет Армения активно сближается с ЕС и отдаляется от своего давнего союзника — России. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что после вступления в союз Армения перестанет существовать как государство. Дмитрий Песков заявил, что Армении выгоднее быть в ЕАЭС, а участвовать сразу в двух организациях нельзя.

Правительство Армении решило начать вступать в Европейский союз. Они уже одобрили законопроект, теперь его должен обсудить парламент. Заседание транслировали онлайн.

» Это не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума . Но мы также должны отметить, что перед референдумом мы должны предпринять определенные действия: обсудить дорожную карту с Европейским союзом», — сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, цитирует ТАСС.

Ожидается, что парламент приступит к обсуждению законопроекта уже в конце января.

Почему Армения решила вступить в ЕС

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян представил проект о вступлении страны в ЕС. По его словам, документ вынесли в порядке гражданской инициативы. Он предложил правительству одобрить законопроект, поскольку для этого есть несколько обстоятельств:

динамичные отношения между Арменией и ЕС, охватывающие разные области;

ЕС развернул гражданскую наблюдательную миссию в Армении, показывая поддержку демократии в стране. Союз также показал готовность к содействию укрепления экономической устойчивости республики.

«Очевидно, что ЕС имеет очень богатые демократические традиции, сильные демократические институты, свободную конкурентную среду, современную экономику, передовую развитую науку», — сказал Мирзоян, цитирует news.am.

Пашинян обозначил в Европейском парламенте, что Армения готова быть близко к ЕС до той степени, до которой позволит союз. Уже сейчас страны начинают процесс либерализации визового режима и ряд других инструментов.

Мирзоян добавил, что у них есть еще предложения, но они «в основном касаются правовой техники».

От ЕАЭС выгоды больше

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Армения обладает суверенным правом участвовать в евроассоциации, однако стране выгодно членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), поскольку это приносит пользу республике как государству, ее народу, а темпы экономического роста Армении в связи с участием в объединении «измеряются в процентах». При этом нельзя быть и членом ЕС, и ЕАЭС:

» Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там — другие нормы ».

Песков призвал дождаться позиции ЕС по поводу данной инициативы. По его словам, Турция уже много лет рассчитывает на членство в союзе, но ей не отвечают взаимностью.

«Здесь во многом нужно разобраться, нужно [многое] понять, а исходить в реальности нужно из тех рабочих механизмов, рабочих интеграционных форматов, которые себя уже зарекомендовали и которые продолжают работать на благо народов стран, которые в них участвуют», — подытожил Песков.

Спикер подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении развития отношений с Азербайджаном и Арменией. По его словам, Россия хочет, чтобы на Южном Кавказе были мир и стабильность. Песков утверждает, что Пашинян за прошедшие дни не контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Ничего не останется»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с News.ru заявил, что Армения может исчезнуть как государство из-за стремления вступить в ЕС . По его словам, договоренности с западными странами без исключений заканчиваются бедами, приведя в пример Северный Кипр и Косово.

Милонов считает, что действующее правительство страны сможет уехать, а от самого государства ничего не останется, так как после договоренностей с Западом «доза яда пойдет по венам Армении». Депутат добавил, что Украина и Грузия уже сотрудничали с ЕС, но для них это обернулось негативно. Также ему интересно наблюдать за курдами, которые якобы договорились с западными странами, но при этом Турция — член НАТО — их «просто уничтожает».

«Армения — древнее государство, очень близкое к нам, армяне по большей части живут в России. Граждане Армении не допустят этого. А Пашинян и правительство — временщики, они уедут в другую страну после этого, а от Армении ничего не останется в результате шагов по полному ослаблению страны. А кто расширится за счет Армении — вопрос технический. Либо Восточная Анатолия вырастет на север, либо Западный Азербайджан уйдет на запад», — считает Милонов.

Давно готова вступить

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Еще в октябре 2023 года Пашинян обозначил в Европарламенте, что Армения готова двигаться по направлению к ЕС. После этого европейская сторона стала изучать возможности для нового партнерства, а также углубления отношений в сфере безопасности и обороны. Сближение стран произошло на фоне осложнения отношений между Россией и Арменией.

«В прошлом отношения Армении в оборонной сфере были на 97% связаны с Россией. Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин», — обозначил Пашинян.

В начале марта 2024 года Мирзоян в беседе с TRT World отметил, что Армения уже четыре года думает о вступлении в ЕС и НАТО:

«У народа Армении есть европейские устремления, и, как я уже сказал, мы проходим через этот процесс, мы увидим, каким будет его завершение. Его никто не может предсказать, никто не может быть уверен».

При этом, по словам Мирзояна, Армения также смотрит на восток.

В мае 2024 года во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии Пашинян заявил, что Армения готова вступить в ЕС «в этом» году (2024). Европейский союз также активно сотрудничает со своим партнером.