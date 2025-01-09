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В Госдуме сравнили Армению с осликом, который тянется за морковкой на удочке

Депутат Журавлев заявил, что Армению в Евросоюзе ждет гибель
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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Армения в Евросоюзе никому не нужна, там ее будет ждать только гибель, заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, в «европейское будущее» правительство республики заманивают «западные кураторы из Франции и США».

«Армения шаг за шагом повторяет путь Украины к пропасти, за которой только вооруженный конфликт со своими соседями, которые не желают иметь ничего общего ни с ЕС, ни с НАТО. Даже географически страна не имеет ни малейшего отношения ни к Европе, ни к Северной Атлантике, но ее руководство упорно натягивает сову на глобус, убеждая доверчивое население в том, что именно это ему необходимо. Понятно, что к таким шагам армянское правительство подталкивают его западные кураторы из Франции и США, но характерно, что в ЕС и НАТО даже намеком пока не высказались о возможности вступления туда Армении. Ереван там никому не нужен, а все эти обещания используются лишь как морковка, подвешенная на удочке перед осликом, чтобы заманить Армению туда, где ее, скорее всего, ждет гибель», — сказал Журавлев.

9 января кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз.

«Это не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума», — пояснил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он добавил, что перед референдумом власти Армении должны предпринять определенные действия, в частности обсудить дорожную карту с Европейским союзом.

Ранее в Кремле напомнили Армении о невозможности одновременно быть членом и ЕЭАС, и ЕС.

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