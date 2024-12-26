«Далеко до Минска или некому подвезти?». Лукашенко и Пашинян вступили в перепалку на саммите ЕАЭС

Премьер Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись колкими репликами на саммите СНГ. Поводом стал отказ армянской делегации ехать в Минск на следующую встречу. Пашинян напомнил, что не посетит Белоруссию, пока страной руководит Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян вступили в словесную перепалку в ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), когда белорусский лидер пригласил армянского политика в Минск.

В отличие от других лидеров содружества, Пашинян участвовал во встрече дистанционно. Об этом стало известно накануне, в качестве причины назван его положительный тест на COVID-19.

Во время своего выступления Лукашенко предложил провести следующую встречу в Минске в мае. Армения завершает свое председательство в ЕАЭС, в 2025 году оно переходит к Белоруссии.

«Ну и как председатель, если нашим наблюдателям интересен наш союз, я попросил бы их присутствовать все-таки на заседаниях, а не по телевизору нам рассказывать, как они будут с нами сотрудничать», — сказал он.

При этом он уточнил, что сказанное не относится к премьеру Армении, который выступал по видеосвязи. «Мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко. Поэтому мы воспринимаем вас как нового молодого — внешне по крайней мере — члена нашего союза», — отметил Лукашенко.

В ответ на это Пашинян заявил, что Армения не возражает против проведения встречи в Минске, но делегация страны «примет участие в заседании в режиме видеоконференции».

Это вызвало непонимание со стороны Лукашенко.

«А что у вас за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Ну мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», — сказал президент Белоруссии.

Пашинян напомнил, что он ранее уже выступал с публичным заявлением на эту тему, и оно остается в силе.

«Ну, рассмотрим ваше заявление», — ответил Лукашенко.

«А что тут рассматривать? — заметил Пашинян. — Вы не можете рассмотреть мое заявление, потому что мое заявление не подлежит рассмотрению».

«Может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали...» — ответил глава Белоруссии.

«Никогда не поеду в Минск»

В июне Пашинян, выступая в армянском парламенте, заявил, что Белоруссия поддержала Азербайджан в войне в Нагорном Карабахе, о чем открыто говорил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен пойти и сесть обсуждать с президентом Белоруссии какие-то вопросы в формате ОДКБ?» — возмутился Пашинян.

Этим его выступление не ограничились.

«Отныне более никогда не поеду в Белоруссию. Покуда в Белоруссии президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Белоруссию. Вообще», — сказал Пашинян.

Помимо этого, Пашинян потребовал от Лукашенко извиниться перед армянским народом и отметил, что отношение Еревана к ОДКБ поменяется в случае выхода оттуда Белоруссии. При этом премьер Армении признал, что «в каком-то смысле будет вынужден» все равно общаться с Лукашенко в рамках СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В ответ на это советник-посланник белорусского посольства в РФ Александр Шпаковский заявил, что в Белоруссии спокойно оценивают «импульсивные высказывания» Никола Пашиняна. «По-прежнему уважаем братский армянский народ, с которым Беларусь связывают многовековые исторические узы», — отметил советник.

В Кремле оставили эти заявления без комментариев.

«Никогда не поеду в Белоруссию. Вообще»: Пашинян потребовал извинений от Лукашенко Армянского посла отозвали из Белоруссии «для консультаций», ранее Пашинян призвал Лукашенко... 13 июня 16:36

Отношения Армении и ОДКБ

В феврале 2024 года Никол Пашинян заявил, что Армения приостановила свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку «договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен (...) и это не могло остаться незамеченным». Поясняя, он сказал, что под заморозкой подразумевается отсутствие постпреда и неучастие страны в мероприятиях на высоком и высшем уровне.

После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не выгоняет Ереван из блока, однако если он хочет покинуть Организацию, то без Армении она не рухнет.

К настоящему времени Армения не направляла в ОДКБ заявления о выходе из организации, что подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

9 декабря президент России Владимир Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран ОДКБ на парад Победы 9 мая 2025 года в Москве. Приедет ли Никол Пашинян, пока неизвестно. В 2024 году премьер Армении не приезжал в российскую столицу на День Победы, хотя ранее это случалось.