В Госдуме заявили, что Армения будет стоять в очереди на вступление в ЕС

Процесс вступления Армении в ЕС может обернуться для страны утратой государственности и территорий, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Он убежден, что членство Армении в союзах с Россией выгоднее и важнее перспектив вступления в ЕС.

«Оказывая давление на Армению, Запад потребовал от нее конкретных действий в том, чтобы постепенно обрывать связи Еревана и Москвы. Как результат – одобрение правительством Армении соответствующего законопроекта о евроинтеграции. И в этом больше политики, чем реальной необходимости для самой Армении. История полна примеров того, как в обмен на мнимые блага, которые сулит Запад, поверившие ему страны не только не приобретали, но и лишались и того, что было, вплоть до утраты государственности и территорий. Впрочем, и сам процесс вступления Армении в ЕС может растянуться на годы, и Армения займет свое место в очереди, состоящей из таких же стран-кандидатов», — сказал Белик.

Депутат обратил внимание, что Еревану придется выбирать: оставаться в евразийских организациях и объединениях или следовать в ЕС.

«Очевидно, что членство Армении в таких объединениях, как ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) и ЕАЭС (Евразийский экономический союз), для нее самой и с точки зрения безопасности, и с точки зрения экономической составляющей гораздо более выгодны и важны, чем размытая перспектива вступления в ЕС. Признавать очевидное или тешить себя надеждами на помощь Запада – решение за Ереваном. И пусть отношения с ОДКБ пока показательно заморожены, но Ереван все же не покидал этот союз. А чтобы стать частью ЕС, Армения должна покинуть все другие структуры. Однако ставки на западных партнеров рискуют не оправдать ожидания Армении, но если страна все же примет решение о вступлении в ЕС, то это будет исключительно ее ответственность», — констатировал Белик.

9 января кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.

Как пояснил премьер-министр Никол Пашинян, решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

Ранее в Госдуме заявили, что Армения в Евросоюзе никому не нужна.