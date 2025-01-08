Украинские дроны атаковали Саратов и Энгельс. Военная операция, день 1050-й

Дональд Трамп дал вторую с момента избрания президентом США пресс-конференцию. Он назвал ситуацию на Украине «фиаско» Джо Байдена, признался, что «понимает чувства России», и выразил надежду на завершение конфликта за полгода.
Западные страны разделят военные потребности Украины на несколько видов и назначат из числа государств НАТО ответственных за поставки по каждому из этих направлений, заявил представитель Пентагона.
На предстоящей встрече 9 января контактная группа по поддержке Украины утвердит план помощи ВСУ до 2027 года, сообщается на сайте Пентагона.
Немецкий промышленный концерн Rheinmetall в конце декабря 2024 года передал ВСУ первую бронемашину пехоты Lynx, которая проходит испытания на Украине, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что Берн готов выступить посредником в урегулировании украинского конфликта.
🔴 Саратов и Энгельс ночью подверглись массированной атаке БПЛА, повреждено одно из промышленных предприятий, там начался пожар, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.
Одиннадцать БПЛА уничтожены над Саратовской областью, по четыре — над Курской и Ростовской, по три — над Белгородской и Брянской, два — над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью и еще четыре — над акваторией Азовского моря.