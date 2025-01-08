Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Украинские дроны атаковали Саратов и Энгельс. Военная операция, день 1050-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1050-й день
close
Алексей Майшев/РИА Новости
Взрывы произошли в Киеве. Саратов и Энгельс ночью подверглись массированной атаке БПЛА, обломки одного из дронов упали на промышленное предприятие, начался пожар. Пентагон сообщил о намерении утвердить план помощи ВСУ до 2027 года. Новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Владимиру Зеленскому, что Берн готов выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:00

Дональд Трамп дал вторую с момента избрания президентом США пресс-конференцию. Он назвал ситуацию на Украине «фиаско» Джо Байдена, признался, что «понимает чувства России», и выразил надежду на завершение конфликта за полгода.

8:52

Западные страны разделят военные потребности Украины на несколько видов и назначат из числа государств НАТО ответственных за поставки по каждому из этих направлений, заявил представитель Пентагона.

8:35

8:26

На предстоящей встрече 9 января контактная группа по поддержке Украины утвердит план помощи ВСУ до 2027 года, сообщается на сайте Пентагона.

8:20

Немецкий промышленный концерн Rheinmetall в конце декабря 2024 года передал ВСУ первую бронемашину пехоты Lynx, которая проходит испытания на Украине, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

8:17

Взрывы произошли в Киеве, сообщает украинский телеканал «Общественное».

8:14

Новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что Берн готов выступить посредником в урегулировании украинского конфликта.

8:08

🔴 Саратов и Энгельс ночью подверглись массированной атаке БПЛА, повреждено одно из промышленных предприятий, там начался пожар, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

8:03

🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.
Одиннадцать БПЛА уничтожены над Саратовской областью, по четыре — над Курской и Ростовской, по три — над Белгородской и Брянской, два — над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью и еще четыре — над акваторией Азовского моря.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1050-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Губернатор подтвердил падение обломков на промышленный объект в Энгельсе
Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой
В Госдуме поддержали решение Минобрнауки об отказе от бакалавриата
В Сургуте легковая машина врезалась в грузовик и вылетела с дороги
Испанцы восхитились внедорожником Lada Niva Sport
В США одним словом описали Зеленского после его оскорбления в адрес Путина
Названо, сколько россиян откладывают деньги
Новости и материалы
Аляска подала в суд на правительство США
Водителям рассказали, как предотвратить аквапланирование
В Воронежской области ненадолго объявили ракетную опасность
В МИД РФ высказались о блокировке Молдавией поставок энергии в Приднестровье
AZAL отменила рейс из-за закрытия воздушного пространства над Казанью
В Петербурге сократилось число продуктовых магазинов
Резиденция вице-президента США оказалась в зоне эвакуации из-за лесного пожара
В РАН допустили раскол общества в странах Балтии в 2025 году
В Японии возбудили дело об изнасиловании против американского военного
Журналист допустил введение новых санкций США против Венесуэлы
Пушилин рассказал об улучшении жизни в Донбассе
В США заявили, что администрация Байдена станет худшей в новейшей истории страны
Спасатели помогли застрявшему двухлетнему ребенку выбраться из горшка
Летевший из Москвы самолет не смог сесть в Термезе из-за тумана
В США испугались «войны внутри НАТО» из-за слов Трампа о Гренландии
На юге Сахалинской области объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
В Палестине заявили о готовности сотрудничать с США ради прекращения огня в Газе
Автобренд Wuling выпустил автомобиль размером с «Оку»
Все новости
Для планирования подрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе использовали ChatGPT
В Тибете после землетрясения зафиксировано более 500 афтершоков
Премьер Дании ответила на предложение Трампа продать Гренландию
Слежка, ссылка и пытки: как и за что советская власть издевалась над академиком Сахаровым
Академика Сахарова 45 лет назад лишили всех государственных наград
В Пентагоне раскрыли подробности новой помощи США Киеву
Германия передала Украине «боевую машину будущего»
Не только Мистер Бин. Лучшие роли Роуэна Аткинсона
Турция выдвинула ультиматум по военной операции в Сирии
Росреестр опроверг утечку данных из ЕГРН
Как похудеть после новогодних праздников и не навредить здоровью: советы врача
Как похудеть, чтобы не вернулся вес? Основы рациона и легкие тренировки
«Понимаю чувства России»: Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за полгода
Трамп заявил, что надеется закончить конфликт на Украине за шесть месяцев
Смертники отказались от помилования: заключенные в США оспаривают решение Байдена
NBC: в США двое приговоренных к смертной казни отказались от помилования Байдена
«Базовое высшее» вместо бакалавриата: как изменится образование в России
Володин сообщил, что Госдума поддерживает отказ от бакалавриата с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами