«Риск для Британии»: эксперты заявили об уязвимости ПВО перед «Орешником»

В Британии обеспокоены докладом, подготовленным группой военных аналитиков. В нем говорится о неспособности систем противовоздушной обороны страны противостоять российскому «Орешнику». Прежде считалось, что опасность исходит лишь от ядерных ракет, однако из-за боязни ответного удара их никто не запустит. Теперь же «правила игры» поменялись.

«Орешник» спутал карты

Запуск новой российской баллистической ракеты «Орешник» по цели на Украине показал, как уязвима Великобритания к возможным ударам подобного оружия. К такому мнению пришли аналитики, подготовившие соответствующий доклад для британского правительства. Как сообщает военный журнал Military Watch Magazine (MWM), состояние противоракетной обороны страны настолько неудовлетворительно, что другие члены НАТО заявили о риске для альянса.

В документе, на который ссылается MWM, подчеркивается «усугубляющийся риск для Великобритании и ее военных объектов за рубежом» от разработок гиперзвукового оружия, которое ведут Россия, Китай и Иран. Британский флот также находится в невыигрышном положении: аналитики отметили, что шесть находящихся в строю эсминцев «Тип 45» «сохранят скромные возможности противоракетной обороны, но не выстоят против более дальних или более сложных атак». Уровень боеготовности кораблей, по оценке экспертов, весьма низкий (17-34% от возможного).

В статье MWM отдельно упоминается ноябрьский удар «Орешником» по цели на Украине. Российский посол в Лондоне Андрей Келин тогда заявил, что после такой демонстрации возможностей в британском правительстве «стали относиться к этой теме более взвешенно и осторожно». А потенциальное развертывание «Орешника» в Белоруссии, «из которой каждая точка в Европе достижима», заставил британских военных призадуматься.

Об этом же 5 января писала газета The Times, которая обвинила правительство страны в том, что оно «бездействовало три последних десятилетия, обналичивало мирные дивиденды и отказывалось разрабатывать планы на нестабильное будущее». Издание напомнило, что государства Евросоюза — например, Германия — «спешно усиливают свою противоракетную оборону». А у Британии, в отличие от них, нет системы ПРО наземного базирования, которая могла бы прикрыть от баллистических ракет важнейшие объекты инфраструктуры и населенные пункты.

«Британия отстает от других. Это подтверждают военные эксперты, заявляющие, что из-за сегодняшней незащищенности через 15 лет Британию можно будет поражать ударами баллистических ракет, запускаемых из любой точки мира», — пишет The Times.

Газета отметила принципиальное изменение, случившееся после запуска «Орешника» . В публикации говорится, что «наследие холодной войны заключалось в убеждении, что единственные ракеты, которые могут быть направлены на Великобританию, будут оснащены ядерными боеголовками и никогда не будут запущены из-за страха спровоцировать взаимное гарантированное уничтожение». Теперь же мир изменился.

Чем страшен «Орешник»

«Орешник» — новейшая российская баллистическая гиперзвуковая ракета с разделяющейся боеголовкой. Ее можно оснащать как в ядерном, так и в неядерном варианте, дальность полета — 5500 километров. Первый экспериментальный запуск в реальных боевых условиях произошел 21 ноября 2024 года по объекту в Днепропетровске.

В этот день президент России Владимир Путин сообщил, что удар «Орешника» стал ответом на действия западных стран, которые дали Украине разрешение бить баллистическим ракетами, произведенными в странах НАТО, по российской территории. По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, так как «Орешник» атакует цель со скоростью 2,5-3 км/сек.

Путин отметил, что у России есть запас таких ракет, а их серийное производство уже налажено. Кроме того, «Орешник» не является модернизацией старых советских систем, а «результат работы, которая была проделана в условиях новой России, создана на базе современных, новейших разработок».

ПВО не спасет: Путин рассказал об ответе на удар западными ракетами по территории РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному... 21 ноября 23:52

Военный эксперт «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок отмечал, что «Орешник» оснащен наиболее совершенными средствами преодоления ПРО вероятного противника. Боевая часть – разделяющаяся, с боевыми блоками индивидуального наведения. Ее вес, предположительно, может достигать тонны. Скорость новейшей российской ракеты средней дальности достигает десяти махов (то есть в десять раз превышает скорость звука).

Портал InfoBRICS оценил «Орешник» как наиболее мощное конвенциональное оружие в мире, которое «дает огромное преимущество в неядерном стратегическом сдерживании», а первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал испытание «Орешника» одним из главных событий 2024 года.

«Хороший ответ всем западным теоретикам, которые говорят, что не нужно бояться ядерного оружия», — сказал Джабаров.