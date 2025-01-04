«Тайно поставляли Stinger и Javelin». Блинкен признал, что США вооружали Украину до начала СВО

Блинкен не считает, что США были близки к вооруженному конфликту с РФ

США за несколько месяцев до начала спецоперации начали поставлять оружие ВСУ, признался госсекретарь Блинкен. По его словам, речь идет о тайных поставках Stinger и Javelin — чтобы у Украины было «то, что нужно для защиты». При этом он заверил, что американские власти делали все возможное, чтобы предотвратить начало конфликта, и сейчас стремятся к справедливому урегулированию — но «не видят никаких признаков» готовности России.

Как Украину снабжали оружием

Госсекретарь США Энтони Блинкен в большом интервью газете The New York Times рассказал, что США «предвидели» приближение российско-украинского конфликта, поэтому решили подготовить Киев заранее.

«Задолго до начала российской агрессии, начиная с сентября [2021 года], а затем снова в декабре, мы тайно доставляли много оружия в Украину, чтобы убедиться, что у них есть то, что им нужно для защиты, такие вещи, как Stinger и Javelin», — заявил госсекретарь.

По его мнению, это вооружение не позволило ВС России «стереть с лица земли» Киев. Блинкен напомнил, что американские власти также снабжали ВСУ танками Abrams и самолетами F-16. При этом он отметил, что США удалось избежать прямого конфликта с Россией. «С точки зрения прямого конфликта, я не думаю, что мы были близки, но это то, к чему мы должны были быть очень, очень внимательны» — подчеркнул он.

Кроме того, госсекретарь заверил, что Вашингтон старался предотвратить военные действия.

«Мы приложили исключительные дипломатические усилия, объединив более 50 стран не только в Европе, но и далеко за ее пределами, в поддержку Украины <…> Я очень много работал в преддверии войны, в том числе встречался с моим российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве за пару месяцев до войны, пытаясь найти способ увидеть, сможем ли мы ее предотвратить», — рассказал Блинкен.

По его словам, если бы существовала возможность справедливого урегулирования конфликта дипломатическим путем, США «были бы первыми, кто ею воспользовался», однако на данный момент американская сторона «не видит никаких признаков» готовности России к переговорам.

Как завершить конфликт

Несмотря на продолжающиеся боевые действия, «Украина держится», заявил госсекретарь США. По его мнению, киевские власти могут не только сохранить страну, но и сделать ее «процветающей» в будущем, а вопрос об окончании конфликта должны решать сами украинцы.

«Это решения, которые должны принимать украинцы. Они должны решить, где их ждет будущее и как они хотят туда попасть», — добавил он.

При этом Блинкен выразил мнение, что текущая линия разграничения сторон «едва ли в корне изменится». Он также скептически отозвался о идее «прекращения огня» между РФ и Украиной, выразив уверенность, что оно лишь даст российской стороне «время отдохнуть, провести переоснащение и снова атаковать». Как полагает американский госсекретарь, единственной гарантией прекращения огня будет наличие у Украины «потенциала для сдерживания дальнейшей агрессии».

«Это может быть достигнуто многими способами. Это может обеспечить НАТО — и мы вывели Украину на путь вступления в НАТО. Это может произойти посредством гарантий безопасности, обязательств и поручительств со стороны разных стран, чтобы дать России понять, что в случае повторного нападения у нее возникнут большие проблемы», — пояснил Блинкен.

Он выразил уверенность, что США продолжат оказывать Украине «жизненно важную» поддержку.

Позиция России

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года, президент Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для защиты людей, подвергавшихся «издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Глава государства напомнил, что на протяжении 30 лет РФ пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, однако получала в ответ лишь обман и продвижение к своим границам. Впоследствии он неоднократно заявлял о готовности РФ к переговорам.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвиняла в эскалации конфликта западные страны, поставляющие Украине оружие и военную технику. Она призывала Запад перестать передавать Киеву вооружение, чтобы «найти выход из тупика, в который Вашингтон загнал некоторые страны Евросоюза».

При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и ЕС не собираются прекращать оказывать военную помощь Украине, потому что понимают, что без этого ВСУ будут обречены. По его мнению, поставляя вооружения, Запад повышает ставки в конфликте.

Президент Владимир Путин отмечал: России безразличны поставки оружия ВСУ, а перед российскими военными стоит задача уничтожать доставляемое Украине вооружение.