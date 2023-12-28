Лавров: Запад поставками Киеву дальнобойных систем повышает ставки в украинском конфликте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад, поставляя Киеву все более смертоносные и дальнобойные системы, повышает ставки в украинском конфликте. Об этом глава МИД рассказал в интервью ТАСС.

Лавров отметил, что несмотря на провал «контрнаступления» украинской армии, страны Запада продолжают накачивать Киев вооружениями, тем самым повышая ставки путем применения в украинском конфликте все более смертоносных и дальнобойных систем. Министр подчеркнул, что НАТО, в частности, осуществляет поставки на Украину кассетных боеприпасов и снарядов с обедненным ураном.

Глава МИД подчеркнул, что события в ближневосточном регионе на некоторое время вытеснили украинский кризис с первых страниц западных СМИ. Однако, отметил Лавров, «нанесение стратегического поражения России на поле боя» по-прежнему является приоритетом для большинства недружественных правительств. Ни Вашингтон, ни Брюссель не намерены отказываться от оказания помощи украинским властям, понимая, что без такой помощи те обречены. Запад, сказал Лавров, по-прежнему кровно заинтересован в том, чтобы «руками и телами украинцев» сдерживать Россию.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии воли к миру со стороны администрации украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.