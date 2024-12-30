Парламент Абхазии принял бюджет на 2025 год. Более 5 млрд рублей ждут от России

Парламент Абхазии принял в первом чтении проект бюджета республики на 2025 год. Около трети доходов республики — 5,2 млрд рублей — придется на финансовую помощь из России. Большую часть этих средств направят на социально-экономические нужды. Кроме того, Абхазия запросила у России бесплатную поставку 327 млн киловатт-часов электроэнергии на сумму около 1,4 млрд рублей в гуманитарных целях. И Москва эту просьбу удовлетворила.

Парламент Абхазии утвердил в первом чтении бюджет на 2025 год. Как сообщает «Sputnik. Абхазия», основные параметры документа были представлены депутатам и.о. министра финансов Владимиром Делба. По его словам, доходы ожидаются в размере 17,35 млрд рублей, по расходам — 17,49 млрд рублей. Плановый дефицит —132,5 млн рублей.

Две трети этих средств, около 12 млрд рублей, придется на собственные доходы республики. Одна треть — перечисления от России в размере 5,2 млрд рублей.

«Финансовая помощь Российской Федерации, как и прежде, формируется на основе достигнутых договоренностей, соглашений, отраслевых межправительственных договоров», – подчеркнул Делба.

Он отметил, что особое внимание власти уделят финансированию работы систем здравоохранения, образования, обороноспособности и правоохранительной деятельности.

Для сравнения: бюджет сопоставимых по площади республик России — Адыгеи и Северной Осетии — в 2025 году составит 41,2 млрд рублей и 46,9 млрд рублей соответственно. Население Абхазии составляет 244 тыс. человек, Адыгеи — около 500 тыс. человек, Северной Осетии — 678 тыс. человек.

Кризис отношений и его последствия

Осенью этого года в отношениях Абхазии и России случилось обострение. К нему привело соглашение об инвестиционной деятельности, которое предполагало реализацию масштабных российских проектов на территории республики. Местная оппозиция была недовольна проектом и протесты сначала обернулись штурмом парламента, а затем и отставкой президента страны Аслана Бжании.

Одновременно с этим в Абхазии случился дефицит электроснабжения, обычно характерный для периода с ноября по апрель. В холодное время года уровень воды в единственной в республике Ингурской ГЭС падает до критического, из-за чего объемы вырабатываемой ей электроэнергии заметно снижаются. И если раньше нехватка компенсировалась за счет перетока со стороны России, в этом году Абхазии пришлось закупать энергию по рыночным ценам. В бюджете на 2024 год эти расходы не были предусмотрены, что привело к веерным отключениям. 11 декабря из-за аварийной остановки Ингурской ГЭС вся республика оказалась обесточена, подача электричества днем сократилась до 2 часов 48 минут.

Власти Абхазии обратились к России с просьбой о «гуманитарных поставках» электроэнергии, и с 23 декабря они начались.

«Это провокация»: Абхазия попросила у России бесплатное электричество Абхазия попросила Россию бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году... 18 декабря 17:40

«В ответ на обращение Абхазии руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику», — сообщал и. о. президента республики Бадра Гунба.

Перед этим в Кремле подтвердили, что в случае обращения со стороны властей Абхазии помощь будет оказана.

«Когда попросит, будет [ответ], конечно. Абхазия — родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания, и счастья. Естественно, вместе с нами», – заверил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Причем тут майнинг

В беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин пояснил, что поставки электричества в Абхазию начались, потому что «нам жалко людей». При этом он подчеркнул, что в республике «на протяжении многих лет не делали никаких выводов из положения, в том числе в энергетической отрасли», а также «злоупотребляли майнингом».

По его словам, Россия ранее поставляла в Абхазию электроэнергию по «бросовым ценам», для потребителей она стоила 1 рубль 40 копеек за киловатт. В Сочи цена кВтч для жителей в настоящее время составляет 6 рублей 53 копейки.

«Они должны разобраться с майнингом и с другими вопросами, которые они сделали поводом для внутриполитической борьбы. Это жест доброй воли со стороны России», — отметил Затулин.

23 декабря парламент Абхазии в первом чтении принял законопроект, выводящий аппараты по добыче криптовалюты из легального оборота. Ранее этот вопрос вызвал среди депутатов горячие споры, приведшие к стрельбе в зале заседаний и даже гибели одного из народных избранников.