Начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию

Из России в Абхазию начались гуманитарные поставки электроэнергии. Об этом ТАСС сообщил и. о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.

«Сегодня с 07:00 начались гуманитарные поставки электроэнергии из России», — сказал он.

В пресс-службе «Черноморэнерго» сообщили, что начал действовать прежний график подачи электроэнергии, который был введен с 1 ноября, с четырехчасовыми ограничениями — по два часа в дневное и ночное время.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в беседе с «Газетой.Ru», что Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию, потому что «жалко людей».

До этого Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году. Этот объем, по словам исполняющего обязанности первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта республики Джансуха Нанбы, позволит республике продержаться три месяца, пусть и с веерными отключениями на четыре часа в день. Контракт на текущие поставки истекает 31 декабря. С 1 ноября Абхазия закупает электричество в России ночью, с 21:00 до 07:00. Днем подача осуществляется из ИнгурГЭС, но всего на 2 часа 48 минут из-за низкого уровня воды.

Энергетический кризис, начавшийся после сокращения поддержки со стороны России, вынудил власти Абхазии сократить подачу электричества и закрыть школы и детские сады. Проблемы усугубляются из-за незаконного майнинга криптовалюты. По словам Нанбы, майнинг негативно сказывается на энергоснабжении населения, а лишь 47% потребителей оплачивают электроэнергию. Власти республики начали устанавливать счетчики, а парламент недавно одобрил законопроект, запрещающий майнинг и ужесточающий ответственность за его нелегальное использование.

Ранее в парламенте Абхазии приняли в первом чтении законопроект о запрете майнинга.