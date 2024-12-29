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Зурабишвили заявила, что покинет резиденцию президента Грузии

Зурабишвили покинет резиденцию президента Грузии после инаугурации Кавелашвили
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Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили покинет президентский дворец в Тбилиси после инаугурации нового главы государства Михаила Кавелашвили, однако она намерена остаться на посту президента. Об этом глава государства заявила на брифинге, передает РИА Новости.

«Я выйду отсюда. Я выйду к вам», — сказала Зурабишвили протестующим, собравшимся у дворца. Она подчеркнула, что уходит и «уносит с собой легитимность».

29 декабря утром сообщалось, что около двух тысяч человек пришли к президентскому дворцу в центре Тбилиси на фоне заявлений президента Саломе Зурабишвили об отсутствии намерений покидать свой пост.

В конце ноября Зурабишвили отказалась оставить должность после истечения полномочий. Она заявила, что парламент страны нелегитимный, поэтому не сможет выбрать президента. Зурабишвили поддержала протестующих против решения правящей партии «Грузинская мечта» заморозить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Позднее политик не раз говорила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий 29 декабря.

Ранее Зеленский назвал основателя партии «Грузинская мечта» мафиози.

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