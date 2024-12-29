У президентского дворца в Тбилиси начали собираться протестующие

К президентскому дворцу в Тбилиси пришли около двух тысяч человек

Около двух тысяч человек пришли к президентскому дворцу в центре Тбилиси на фоне заявлений президента Саломе Зурабишвили об отсутствии намерений покидать свой пост. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Сообщается, что собирающиеся у дворца протестующие выкрикивают лозунги.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении, что будет ночевать в своей резиденции накануне инаугурации ее преемника избранного главы государства Михаила Кавелашвили.

В конце ноября Зурабишвили отказалась оставить должность после истечения полномочий. Она заявила, что парламент страны нелегитимный, поэтому не сможет выбрать президента. Зурабишвили поддержала протестующих против решения правящей партии «Грузинская мечта» заморозить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Позднее политик не раз говорила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий 29 декабря.

Ранее Зурабишвили присоединилась к акции протестующих в Тбилиси.