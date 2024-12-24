В Киеве произошли взрывы, над Россией сбиты БПЛА. Военная операция, день 1035-й

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Украинскому руководству запретили реагировать или критиковать любые заявления президента США Дональда Трампа, которые он делает в адрес Киева и в отношении украинского конфликта, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

«Нас попросили не злить Трампа и вообще не обращать внимания на то, что он сейчас говорит. Сказали, что большие люди из Республиканской партии все правильно порешают, и для Украины ничего не изменится <…>. Поэтому нам сказали Трампа не критиковать, а наоборот, рассказывать, как мы его любим и как он нас любит», — заявил собеседник.