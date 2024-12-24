В Киеве произошли взрывы, над Россией сбиты БПЛА. Военная операция, день 1035-й

Брюссель обеспокоен возрастающим сближением с Москвой различных европейских сил, в частности визитом в РФ премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пишет El País.
Несколько объектов инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Еще одна серия взрывов прогремела в Хмельницкой области на Украине, сообщает телеканал «Общественное».
Минфин не поддержал идею предоставить участникам военной операции на Украине возможность оформлять льготную ипотеку со ставкой 2% годовых, следует из ответа на инициативу замминистра финансов Ивана Чебескова, который приводит РИА Новости.
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine (США), которая финансирует ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться устойчивого и справедливого мира на Украине, заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.
Украинскому руководству запретили реагировать или критиковать любые заявления президента США Дональда Трампа, которые он делает в адрес Киева и в отношении украинского конфликта, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского.
«Нас попросили не злить Трампа и вообще не обращать внимания на то, что он сейчас говорит. Сказали, что большие люди из Республиканской партии все правильно порешают, и для Украины ничего не изменится <…>. Поэтому нам сказали Трампа не критиковать, а наоборот, рассказывать, как мы его любим и как он нас любит», — заявил собеседник.
Украина предложила Словакии компенсацию потерь от отмены транзита российского газа и альтернативу этому маршруту по запросу Еврокомиссии, заявил президент Владимир Зеленский.
Румыния будет поддерживать усилия избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине, заявил премьер-министр Марчел Чолаку.
Взрывы произошли в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».
Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника: три сбиты над Ростовской областью, еще один — над Воронежской, сообщили в Минобороны РФ.