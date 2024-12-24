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Политика

В Киеве произошли взрывы, над Россией сбиты БПЛА. Военная операция, день 1035-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1035-й день
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Алексей Коновалов/ТАСС
В Киеве произошли взрывы. Средства ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника над российскими регионами. «Страна.ua» сообщила, что украинскому руководству запретили критиковать любые заявления избранного президента США Дональда Трампа, которые он делает в адрес Киева и в отношении украинского конфликта. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что республиканец хочет добиться устойчивого и справедливого разрешения украинского конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:24

Брюссель обеспокоен возрастающим сближением с Москвой различных европейских сил, в частности визитом в РФ премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пишет El País.

9:02

Несколько объектов инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

8:53

Еще одна серия взрывов прогремела в Хмельницкой области на Украине, сообщает телеканал «Общественное».

8:44

Минфин не поддержал идею предоставить участникам военной операции на Украине возможность оформлять льготную ипотеку со ставкой 2% годовых, следует из ответа на инициативу замминистра финансов Ивана Чебескова, который приводит РИА Новости.

8:35

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine (США), которая финансирует ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

8:26

Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться устойчивого и справедливого мира на Украине, заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.

8:22

Украинскому руководству запретили реагировать или критиковать любые заявления президента США Дональда Трампа, которые он делает в адрес Киева и в отношении украинского конфликта, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

«Нас попросили не злить Трампа и вообще не обращать внимания на то, что он сейчас говорит. Сказали, что большие люди из Республиканской партии все правильно порешают, и для Украины ничего не изменится <…>. Поэтому нам сказали Трампа не критиковать, а наоборот, рассказывать, как мы его любим и как он нас любит», — заявил собеседник.

8:18

Украина предложила Словакии компенсацию потерь от отмены транзита российского газа и альтернативу этому маршруту по запросу Еврокомиссии, заявил президент Владимир Зеленский.

8:15

Румыния будет поддерживать усилия избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине, заявил премьер-министр Марчел Чолаку.

8:12

Взрывы произошли в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

8:10

8:07

В Киеве рано утром произошли взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».

8:04

Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника: три сбиты над Ростовской областью, еще один — над Воронежской, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1035-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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