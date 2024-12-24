«Последний выстрел»: как Байден собирается резко обрушить доходы России

Под конец своего правления президент США Джо Байден планирует ввести против России новые санкции для усиления позиций Украины на грядущих переговорах об урегулировании конфликта. На этот раз они коснутся энергетического сектора и, в частности, «теневого флота» танкеров, перевозящих российские нефть и газ. Как отмечает The Washington Post, это может навредить экономике самих США из-за предполагаемого роста цен на топливо внутри страны. Разбираться с подобными последствиями придется уже новому президенту Дональду Трампу.

Уходящий президент США Джо Байден планирует сделать в сторону России «последний выстрел» и ввести новые масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Как пишет The Washington Post, после проигрыша Демократической партии на выборах осторожность стала для Байдена «неактуальной» — с возможным ростом цен на топливо внутри США придется разбираться новому президенту Дональду Трампу. Зато позиция Украины на грядущих мирных переговорах может стать «более сильной».

Со ссылкой на «нескольких человек, знакомых с ситуацией», WP сообщает, что направлений санкционного удара будет три.

Во-первых, США постараются максимально ограничить возможности перевозки российской нефти «теневым флотом», то есть де-факто принадлежащими России танкерами, которые могут ходить под разными флагами.

Во-вторых, ограничения коснутся российских экспортеров нефти, на которых санкции до сих пор не распространялись.

В-третьих, они будут включать «отзыв лицензии, позволяющей банкам обрабатывать транзакции с российской нефтью». Подробности этих мер не приводятся.

По словам Питера Харрелла — бывшего старшего директора по международной экономике в администрации Байдена, предполагается, что

новые санкции приведут к «двузначному снижению [российских] доходов от экспорта в течение 6-12 месяцев».

При этом он отмечает, что Россия все равно «продолжит получать значительные доходы от экспорта».

Почему сейчас

В статье WP отмечается, что намерения Байдена по введению новых санкций не вполне стыкуются с ранее заявленной им целью — оставить новому президент США сильную экономику. Его успех в этом направлении «может быть сведен на нет внезапным энергетическим кризисом, который приведет к скачкам цен, как это было в начале его правления».

Аналитик Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдвард Фишман объясняет это тем, что ранее администрация Байдена «была обеспокоена ростом цен на газ и усилением инфляции» в США. Подобные внутриполитические последствия «были главным сдерживающим фактором в их политике санкций против России».

«Но выборы закончились, и инфляция под контролем. Причины для такой осторожности в отношении санкций больше не актуальны», — пояснил Фишман.

Еще одна предполагаемая цель новых санкций относится к области геополитики. Со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена WP сообщает, что инициативы Белого дома необходимы для того, чтобы Украина была «в наилучшей позиции» для ведения будущих мирных переговоров на «справедливых условиях».

Что такое «теневой флот»

После начала специальной военной операции западные страны ввели в отношении России множество экономических санкций, направленных на снижение ее доходов от продажи нефти и газа. В частности, участники «Большой семерки» установили «порог цен» на российскую нефть в размере $60 за баррель, а крупнейшие западные страховые компании перестали страховать российские корабли, перевозящие нефть или газ. В результате РФ сформировала большой флот из «теневых танкеров», которые перевозят морским путем энергоносители, несмотря на ограничения.

В октябре 2024 года глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел стран Евросоюза ужесточить санкции против «теневого флота» России.

В результате 11 декабря в ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России. На этот раз он призван ограничить деятельность судов третьих стран, которые оказывают помощь России.

16 декабря Bloomberg сообщил, что

12 европейских стран намерены ужесточить требования к танкерам, которые перевозят российскую нефть по всему миру. Они собираются проводить проверки страховых полисов проходящих мимо их берегов судов.

Важным участником такого альянса является Дания, которая способна ограничить проход кораблей через Датские проливы, соединяющие Балтику с Северным морем и Атлантикой. При этом наиболее воинственные заявления последовали от Эстонии, премьер-министр этой страны Кристен Махал допустил, что российские танкеры могут браться на абордаж.