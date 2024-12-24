«Бомж-ракеты» угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?

На Украине предпринимают попытки создать ракету «Трембита», которая будет способна достичь Москвы. Об этом сообщает британский журнал The Economist. Сами создатели уже назвали свое изделие «бомж-ракетой». Каковы тактико-технические характеристики перспективной украинской ракеты и можно ли создать уникальное оружие в гараже — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Обозреватель британского издания так описывает один из этапов испытания перспективной украинской ракеты: «длинный, тонкий реактивный двигатель Рulse Jet оживает с оглушительным грохотом, заставляя всех в гараже отступить на шаг».

Эта ракета получила название «Трембита» — в честь духового музыкального инструмента, деревянной трубы. Трембита — народный инструмент украинских горцев-гуцулов, которые проживают в основном на Западной Украине.

«Мы можем промахнуться мимо цели, — говорит Сергей Бирюков, возглавляющий разношерстную команду украинских инженеров-добровольцев, разрабатывавших ракету, — но мы пролетим так низко над русскими окопами, что они обделаются». Его слова приводит The Economist.

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Двигатель ракеты «Трембита», как пишет издание, представляет собой современный 200-долларовый ремейк двигателя Pulse Jet, впервые использованного на германской крылатой ракете времен Второй мировой войны Фау-1 в 1944 году. Сопло двигателя «изготовлено в черновом виде». Под ним находится более стильный серый прямоугольный корпус, скрывающий систему наведения и боевую часть ракеты. По заявлениям украинских разработчиков, в базовой версии ракета «Трембита» развивает скорость 400 км/ч, а дальность ее полета — 200 км.

Неясно, как долго Украина сможет рассчитывать на массированную иностранную военную помощь, пишет The Economist. Отсюда и изделие «Трембита». Эта ракета, как и несколько других проектов, надеются в Киеве, приведут к возрождению украинской ракетной промышленности. В советское время, подчеркивает издание, Украина была мировым лидером в области космических и ракетных инноваций.

Днепровский завод «Южмаш» создавал межконтинентальные баллистические ракеты четырех поколений. Но эта традиция была прервана в 1994 году Будапештским меморандумом, согласно которому Украина отказалась от своих МБР с ядерными боевыми частями. Как констатирует The Economist, более поздние попытки возродить отрасль «пострадали из-за коррупции, скудоумия украинского правительства и отсутствия политической воли».

Украинская ракетная программа

За исключением ограниченного количества американских ракет ATACMS (официальная дальность действия 300 км) и британских/французских Storm Shadow/SCALP (250 км и более), ВСУ в основном поражали объекты противника только вблизи линии фронта. Беспилотники с большой дальностью полета когда-то помогали Украине восстановить равновесие в вооруженной борьбе, но теперь их сбивают в девяти случаях из десяти.

В конце ноября 2014 года Владимир Зеленский объявил о переходе на создание ракет, которые противнику будет труднее перехватывать, поставив при этом цель произвести 3 тыс. таких ракет к концу 2025 года. Около полудюжины новых моделей ракет и беспилотных летательных аппаратов уже готовы к испытаниям. К ним в ближайшее время может присоединиться еще дюжина небольших проектов, полагает The Economist.

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Сейчас наиболее известные украинские проекты в этой сфере — крылатая ракета большой дальности «Нептун» и тактическая баллистическая ракета «Гром-2», разрабатываемая на заводе «Южмаш». Производство обеих ракет финансируются государством, однако они относительно дороги, а серийное производство развертывается относительно медленно.

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, слова которого приводит The Economist, делает смелый прогноз: «2025 год станет годом украинской крылатой ракеты».

Детали ракетной программы Украины тщательно охраняются, и на то есть веские причины, отмечает британское издание. Россия охотится за предприятиями-производителями ракетной техники на Украине. В декабре 2023 года несколько российских крылатых ракет попали в здание завода по производству ракет «Нептун» в Киеве. В ноябре 2024 года Россия нанесла удар по «Южмашу» баллистической ракетой средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками «Орешник».

Ракеты из гаража

Задача производства ракет военного времени на Украине вывела ракетостроение на новый уровень — подземный. Часть сборки уже перенесена в защищенные бункеры, в то время как производство компонентов разбросано по сотням скрытых, ничем не примечательных объектов, таких как гаражный кооператив, в котором создается «Трембита».

«Мы будем осуществлять ракетную программу, несмотря ни на что», — утверждает экс-советник Украины по национальной безопасности Владимир Горбулин. В то же время он отвергает «дикие, плохо обоснованные фантазии» о ядерном перевооружении, которые в последнее время одолевают некоторых украинцев.

Еще одна сложная проблема на Украине — финансовая. Денег на реализацию проектов в ракетной сфере откровенно не хватает. Еще сложнее увеличить масштабы серийного производства: привлечь капитал, закупить секретное оборудование из-за рубежа и обеспечить безопасность. Здесь Украина на порядок отстает от российского оборонно-промышленного комплекса.

«В Украине нет недостатка в идеях, — говорит источник, близкий к оборонной промышленности, — но дьявол всегда таился в их реализации». Этот источник утверждает, что новые партнерские отношения с западными союзниками — лучший способ расширения производства перспективного оружия.

Однако далеко не все страны коллективного Запада готовы делиться своим опытом, технологиями, оборудованием и рисками с украинскими разработчиками. Но некоторые, такие как Дания и Великобритания, делают это активнее. Для Запада потенциал очевиден, считают в Киеве.

Производство крылатой ракеты на Украине с почти идентичными летными характеристиками может быть в 12 раз дешевле, чем в Западной Европе . Ракета «Трембита», например, стоит всего $3 тыс. в варианте приманки и $15 тыс. в комплекте с боевой частью весом 20-30 кг — выгодная цена среди образцов оружия в ракетной отрасли.

«Мы — бомж-ракета», — говорит один из разработчиков «Трембиты» Сергей Бирюков, добавляя, что низкая стоимость изделия может стать решающим фактором в украинских операциях, направленных на ослабление противовоздушной обороны противника. «Много бомжей могут причинить много вреда», — убежден Бирюков.

Тем не менее, Украине все еще нужно время для масштабного серийного производства ракет. А вот его-то как раз может не хватить. Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины утверждает, что страна по меньшей мере через год сможет приступить к производству ракет такого количества, дальности и возможностей, которые могли бы серьезно угрожать России.

Однако до этого времени многое может измениться. Если Дональд Трамп ограничит американскую помощь Украине (и если другие западные союзники последуют его примеру), то это может привести к прекращению и без того ограниченных поставок западных ракет.

Россия может использовать переговоры о прекращении огня, чтобы потребовать ограничения украинского ракетного производства. Однако подобные обстоятельства команду разработчиков «Трембиты» не останавливают.

«Если и будет перемирие, то только между правительствами», — говорит Сергей Бирюков. «А мы партизаны. Наши ракеты будут продолжать летать», — уверен разработчик «Трембиты».

Судя по подобным заявлениям создателей перспективного украинского оружия, возможные в недалеком будущем соглашения между Москвой и Киевом не остановят террористические обстрелы российской территории. Складывается впечатление, что разработчики «Трембиты» в этом плане находятся далеко за гранью реальности.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).