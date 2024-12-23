«Уважаем, если не противоречит закону». Мусульман попросили поменять фетву о многоженстве

Генпрокуратура напомнила Духовному управлению мусульман о Семейном кодексе РФ, который запрещает многоженство, и раскритиковала выпуск фетвы, позволяющей мужчинам-мусульманам заключать до четырех религиозных браков. В течение месяца в ДУМ должны отреагировать на претензии надзорного ведомства. Главный муфтий Равиль Гайнутдин настаивал, что фетва защищает вдов участников СВО. Однако позже муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что ДУМ отзывает фетву о многоженстве.

Генпрокуратура внесла представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России из-за ранее выпущенной фетвы, разрешающей многоженство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

«Богословское заключение Совета улемов Духовного управления мусульман России от 17.12.2024 «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России» противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — отметил собеседник агентства.

Статья 14 Семейного кодекса Российской Федерации запрещает заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке.

Источник подчеркнул, что «государство уважает внутренние установления религиозных организаций, если указанные установления не противоречат законодательству Российской Федерации».

В течение 30 дней ДУМ было обязано либо отменить фетву, либо скорректировать положения, противоречащие законодательству РФ. В итоге муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что ДУМ отзывает фетву о многоженстве.

Фетва на четыре брака

Ранее ДУМ выпустило фетву, позволяющую мужчинам-мусульманам заключать до четырех религиозных браков, сообщил на прошлой неделе муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Он уточнял, что это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, а также в связи с окончанием репродуктивного возраста или по иным объективным причинам.

Глава ДУМ, муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что фетва «защищает вдов и сирот тех, кто погиб на СВО». По его мнению, она никак не противоречит светскому законодательству, так как касается только религиозной сферы.

«Является ли принятие фетвы вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке — никахе, который является внутренним делом мусульманской общины и как вид поклонения полностью регулируется только внутренними установлениями религии. Мы настаиваем, чтобы отцы рожденных в таких браках детей полностью их обеспечивали, не вынуждая женщин обращаться к государству за пособиями», — пояснил Гайнутдин.

В заявлении подчеркивалось, что из-за «религиозного невежества» многие современники видят в многоженстве «религиозную лазейку для утех». В то же время второй брак и последующие подразумевают создание «полноценной семьи со всей вытекающей религиозной ответственностью за супругу и детей».

Гайнутдин напомнил, что исторически у российских мусульман принято, что вдову погибшего берет в жены его брат. И сейчас мусульмане, участвующие в СВО, «задаются вопросом, кто же будет заботиться об их семьях в случае их гибели».

В ДУМ также напомнили о правилах, по которым должны заключаться второй и последующие браки: нельзя заключать никах, скрывая его от первой супруги, и нельзя не предупредить новую жену о существовании первой. Кроме того, «ответственность перед Богом за всех жен и за всех детей, рожденных от этих жен, равнозначна».

Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя выпуск фетвы, заявила «Газете.Ru», что россияне должны жить по светским законам вне зависимости от религиозной принадлежности.

Депутат подчеркнула, что главная семейная ценность в России — брак между мужчиной и женщиной. При этом она уточнила, что государство не должно вмешиваться в религиозные устои, а те, в свою очередь, не должны «диктовать свои законы».

«Этим мы отличаемся и от других государств, которые сейчас пошли по пути разрушения института семьи, института брака. Где-то однополые браки разрешены, а тут, оказывается, еще и многоженство предполагается», — посетовала парламентарий.

«А что не многомужество»

19 декабря на прямой линии с президентом Владимиром Путиным на экран был выведен вопрос о том, почему в России не разрешат многоженство для повышения рождаемости.

«Если многоженство, а почему тогда не многомужество? Надо, чтобы предложение было взаимным. У нас же равенство женщин и мужчин по Конституции тоже. Почему такая дискриминация женщин? Для улучшения демографии то же самое — не все мужчины способны иметь детей», — ответила на вопрос Останина.

«Я маленький президентик»: живущего с тремя женами и 14 детьми россиянина проверит омбудсмен К живущему с тремя женами и 14 детьми россиянину Ивану Сухову придут с проверкой... 18 декабря 19:08

Депутат подчеркнула, что многоженство обрекает детей на нищету и отсутствие образования. В качестве примера она привела семью многоженца Ивана Сухова, проживающего с тремя женами и 14 детьми в трехкомнатной квартире в Некрасовке.

Ранее Сухов дал интервью журналистке Саше Сулим, в котором назвал себя «маленьким президентиком» и заявил, что хочет «родить» не менее 50 детей, иначе будет считать, что «ничего не добился». Содержание семьи из 18 человек обходится, по признанию мужчины, в 75 тыс. руб. в месяц.