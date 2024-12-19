«А что не многомужество»: в ГД ответили на вопрос о разрешении многоженства в России

На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на экран вывели вопрос о том, почему в России не разрешат многоженство для повышения рождаемости. Как заявила «Газете.Ru» в ответ на него председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, многоженство нарушает статьи Конституции о браке и традиционные ценности.

«Давайте я отвечу статьей Конституции, согласно которой у нас брак — это союз мужчины и женщины, не мужчин и женщин и не мужчины и женщин. Если многоженство, а почему тогда не многомужество? Надо, чтобы предложение было взаимным. У нас же равенство женщин и мужчин по Конституции тоже. Почему такая дискриминация женщин? Для улучшения демографии то же самое — не все мужчины способны иметь детей. А если серьезно — это вопросы нравственности, традиционных ценностей, которые из поколения в поколение передаются в нашей христианской стране. Издревле верность единожды избранному супругу или супруге — и есть та самая непреходящая традиционная ценность, которой мы всегда гордились», — сказала она.

Депутат добавила, что создание таких семей обрекает детей на нищету и отсутствие образования. Останина привела в пример семью многоженца Ивана Сухова, проживающего с тремя женами и 14 детьми в трехкомнатной квартире.

«У нас сегодня 20% семей с детьми могут позволить себе купить только предметы первой необходимости, продукты. 60% семей не могут позволить себе купить предметы длительного пользования. Мне кажется, что эта мужская похоть обрекает детей на нищету и отсутствие достойного воспитания. Как один москвич, у которого в трехкомнатной квартире живут три жены и 14 детей, которых он на 75 тыс. рублей кормит. Я бы таким мужчинам пожелала все-таки подождать, когда в жизни встретится та самая единственная, ради которой он готов положить все, даже свою жизнь, чтобы дурные мысли в голову не приходили», — заключила она.

До этого СМИ сообщили, что детский омбудсмен Москвы проверит семью многоженца Ивана Сухова. Об образе жизни мужчины стало известно после его интервью журналистке Саше Сулим. В нем Сухов назвал себя «маленьким президентиком» и рассказал о своем выборе и жизни семьи.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. Мероприятие проводится в совмещенном формате в третий раз. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Кадыров рассказал, как относится к многоженству.