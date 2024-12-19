«Живем в светском государстве»: в Госдуме оценили разрешение на религиозное многоженство

Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила «Газете.Ru», что россияне должны жить по светским законам государства вне зависимости от религиозной принадлежности. Так она прокомментировала заявление муфтия Москвы о том, что Духовное управление мусульман разрешило мужчинам заключать до четырех браков. Останина отметила, что такое заявление противоречит Конституции и семейному кодексу.

«Мы живем в светском государстве, и невзирая на то, к какой религиозной конфессии принадлежит гражданин, проживающий в нашей стране, он все-таки обязан жить по светским законам, а по законам религиозным. Все граждане Российской Федерации, проживающие в нашей стране, независимо от того, в Калининграде, в Дагестане, в Тыве или на Камчатке, они живут по нашим светским законам. Все, что сегодня прозвучало в заявлении московского муфтия противоречит нашему семейному законодательству и Конституции, а также нашим нравственным устоям и нашим традиционным ценностям», — сказала она.

По словам депутата, главная семейная ценность в России – брак между мужчиной и женщиной. При этом она уточнила, что государство не должно вмешиваться в религиозные устои, а те, в свою очередь, не должны «диктовать свои законы».

«Этим мы отличаемся и от других государств, которые сейчас пошли по пути разрушения института семьи, института брака. Где-то однополые браки разрешены, а тут, оказывается, еще и многоженство предполагается. Государство не должно вмешиваться, не вправе вмешиваться во внутрирелигиозные устои, но одновременно и религиозные конфессии тоже не вправе диктовать светскому государству свои законы», — пояснила она.

Также Останина добавила, что не о каждой семье, где несколько жен и один мужчина, государство сможет заботиться.

«Предположим, если это четыре семьи и один муж, то это будет отдельный вопрос и по единому пособию, и по материнскому капиталу и все остальные вещи. Это я уже гипотетически предполагаю. Это не означает, что о каждой семье, созданной данным мужчиной, будет заботиться государство. Ибо по нашему светскому закону заключить новый брак можно, только разведясь с прежней женой. В случае отсутствия развода органы ЗАГС не могут регистрировать второй, третий, четвертый браки и так далее, о чем сказал сегодня муфтий», — заключила она.

19 декабря Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что совет улемов (ученых-богословов) ДУМ РФ разрешил религиозное многоженство при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.

По словам Аляутдинова, это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, а также в связи с окончанием репродуктивного возраста или по иным объективным причинам. При этом нельзя утаивать информацию от одной из жен о существовании другой.

До этого на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на экран был выведен вопрос о том, почему в России не разрешат многоженство для повышения рождаемости.

Ранее в Госдуме заявили, что многоженство обрекает детей на нищету.