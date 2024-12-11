Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи, 2024 год

Секретная операция разведки: как Россия помогла Асаду бежать из Сирии Bloomberg: бегство Асада из Сирии организовали спецслужбы России

Экс-президент Сирии Башар Асад смог беспрепятственно покинуть страну с помощью российских спецслужб, которые убедили его в необходимости оставить пост и срочно эвакуироваться, сообщило агентство Bloomberg. После бегства Асада толпы повстанцев разграбили президентский дворец, в котором нашлись множество дорогих вещей, включая целый ряд редких коллекционных автомобилей. «Газета.Ru» рассказывает, как бывшему президенту удалось сбежать, каким был его маршрут и что нашли в его доме.

Башар Асад оставил свой пост и согласился на экстренную эвакуацию, потому что Россия убедила его сделать это. Как пишет Bloomberg, технически побег был осуществлен силами российской разведки, которая смогла организовать срочный вылет Асада на базу ВВС РФ в Хмеймиме, а уже оттуда — в Москву.

Причиной столь резкого отъезда стало успешное наступление повстанцев в Сирии и неспособность подконтрольных Асаду вооруженных сил сопротивляться им. Осознавая это, пишет издание, Кремль предложил политику покинуть страну.

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Как предполагает Bloomberg, «агенты российской разведки организовали побег, вылетев с Асадом с авиабазы в Сирии». При этом транспондер самолета был выключен, чтобы его нельзя было отследить.

Это согласуется с более ранними публикациями в СМИ. 8 декабря, в день бегства Асада, сообщалось, что он вылетел из Дамаска на борту транспортного самолета Ил-76 авиакомпании Syrian Air по направлению к северу страны, где находятся российские военные базы. Вскоре после вылета самолет пропал с радаров, его передвижение отследить не удавалось. Агентство Reuters предполагало, что в пути воздушное судно могли сбить. Однако представители сервиса Flightradar в соцсети X призывали не делать поспешных выводов, объяснив, что Ил-76 оборудован старым типом транспондера и летел в зоне подавления сигналов GPS.

Позже оказалось, что Асад вместе с семьей прилетел в Россию. Ему было предоставлено официальное убежище «из гуманитарных соображений».

Bloomberg объясняет и этот жест:

«Кремль, которого до сих пор преследует видеозапись убийства и расчленения ливийского лидера Муаммара Каддафи толпой во время гражданской войны в Ливии в 2011 году, предпринял шаги, чтобы спасти своего союзника, хотя и пришел к выводу, что больше ничем не может поддержать режим Асада».

Помощь российской стороны при выезде Асада за границу подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Было оказано содействие в необходимом объеме в рамках упомянутого гуманитарного жеста. Я бы это так сформулировала», — сказала дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что президент Сирии самостоятельно пришел к выводу о сложении с себя полномочий главы государства. По его словам, «это было личное решение Асада».

Богатства президентского дворца

После бегства экс-президента из Сирии его дворец был ожидаемо разграблен толпой, а часть найденных богатств забрали представители оппозиции.

Турецкое издание Ensonhaber пишет, что попавшие в президентский дворец повстанцы испытали шок от увиденной роскоши. В частности, их поразил гараж, полный дорогих, порой коллекционных автомобилей люксовых марок.

The Guardian отмечает, что в президентском гараже были десятки роскошных машин, в том числе Aston Martin, Lamborghini, Lexus, Ferrari и другие. Некоторые из них издание оценило в £1,5 млн (192 млн рублей по текущему курсу).

Повстанцы также нашли позолоченный Коран, драгоценности, одежду люксовых брендов и множество дорогих вещей вроде чемодана Louis Vuitton стоимостью £36,5 тыс (4,672 млн рублей по текущему курсу).

Помимо предметов роскоши, захватившие дворец боевики обнаружили в одном из помещений таблетки от психических заболеваний, сообщила газета New York Times. В числе найденных препаратов был бензодиазепин, который врачи выписывают для лечения бессонницы и тревожных расстройств.

А среди книг бывшего президента нашли его собственную биографию и историю ВС РФ.

Описывая общее впечатление от увиденного, The Guardian пишет, что «залы и роскошные спальни особняков Асада казались пугающе пустыми, если не считать мародеров и зевак». Возможно, это совпадение, однако следует отметить, что Ил-76, на котором Асад вылетел из Дамаска — военно-транспортный самолет, не имеющий пассажирской версии.

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