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В МИД РФ рассказали о содействии в ситуации с выездом Асада из Сирии

МИД: РФ при выезде Асада из Сирии оказала помощь в рамках гуманитарного жеста

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российская сторона при выезде президента Сирии Башара Асада за границу оказала ему необходимое содействие в рамках гуманитарного жеста. Об этом во время брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Было оказано содействие в необходимом объеме в рамках упомянутого гуманитарного жеста. Я бы это так сформулировала», — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос корреспондентов.

При этом она отказалась раскрывать иные детали прибытия сирийского лидера в Москву.

10 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Башар Асад самостоятельно принял решение о сложении с себя полномочий главы ближневосточной республики. В то же время он не стал давать никаких комментариев по поводу участия российской стороны в процессе вывоза президента Сирии и членов его семьи за границу.

Политическая ситуация в Сирии обострилась после активизации вооруженных группировок местной оппозиции, которая произошла в конце ноября. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу страны — город Дамаск, а командование армии республики объявило о завершении периода правления Башара Асада.

Впоследствии агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле написало, что глава ближневосточной страны вместе с родственниками прибыл в Москву. Здесь им предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в Сирии высказались о судьбе расположенных в государстве российских баз.

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