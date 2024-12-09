Асад отверг сделку с США, которая могла бы укрепить его власть. Что предлагал Вашингтон? WP: экс-президент Сирии Асад перед своим свержением отказался от сделки с США

За несколько недель до наступления повстанцев президент Сирии Башар Асад отклонил предложение США, которое могло бы помочь ему удержать власть, пишет WP. К неожиданному успеху противников сирийского лидера также привело изменение позиции Турции, которая знала о планах повстанцев еще за полгода, но не приняла никаких мер для сохранения режима Асада. Что Вашингтон предлагал экс-главе Сирии, из-за чего Анкара отказалась ему помогать и почему приезд Асада в Россию назвали «позорным бегством» — в материале «Газеты.Ru».

О предложениях, которые поступали к Асаду незадолго до падения его власти, в интервью The Washington Post рассказал бывший сирийский дипломат Бассам Барабанди, бежавший из страны в первые дни после начала наступления вооруженной оппозиции.

По его словам, некоторое время назад Соединенные Штаты через посредника в лице ОАЭ предложили президенту Сирии сделку. По ее условиям Асад должен был перестать помогать Ирану вооружать и поддерживать «Хезболлу» в Ливане через наземные маршруты в Сирии. В обмен на это США обещали отменить «калечащие санкции» против сирийских властей.

Как сообщил сирийский дипломат, Асад отверг предложение Вашингтона.

Более фатальной ошибкой, как пишет WP, стал отказ президента от нормализации отношений с Турцией, которая долгое время была в этом заинтересована.

«[Асад] отверг оливковую ветвь от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который стремился нормализовать отношения с Дамаском в обмен на усилия Асада по сдерживанию курдских сил на границе, участию в диалоге с сирийской оппозицией и возвращению хотя бы части из миллионов сирийских беженцев, которые нашли убежище в Турции», — отмечает The Washington Post.

Это косвенно подтвердил и сам турецкий лидер.

«Мы позвонили Асаду. Мы сказали: давайте вместе определим будущее Сирии. Мы не получили положительного ответа», — сказал Эрдоган.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также заявил, что все попытки наладить диалог потерпели неудачу, и турецкие власти «знали, что что-то произойдет».

Свою версию событий дает Reuters. Ссылаясь на источники, агентство сообщает, что позиция Эрдогана по отношению к Асаду изменилась уже давно. Причина та же: это случилось после того, как Асад «отверг неоднократные предложения, направленные на поиск политического решения военного тупика, в котором оказалась Сирия, разделенная между режимом и разрозненными повстанческими группировками с множеством иностранных спонсоров».

В начале 2024 года изменения уловили представители сирийской оппозиции, которые представили Турции свой план наступления и захвата власти. Послание, как пишет Reuters, было приблизительно таким:

«Другой путь не работал уже много лет — так что попробуйте наш. Вам не нужно ничего делать, просто не вмешивайтесь».

Агентство предполагает, что именно это и произошло: турецкие военные видели подготовку к наступлению, но не стали ничего предпринимать.

Как отмечает Reuters, молниеносное и успешное наступление сирийской вооруженной оппозиции стало возможным благодаря «почти идеальному [для нее] стечению обстоятельств». Во-первых, к этому времени сирийские правительственные войска были деморализованы и истощены. Во-вторых, основные союзники Асада в лице Ирана и ливанской «Хезболлы» сильно ослаблены конфликтом с Израилем, а Россия «была отвлечена и теряла интерес».

По словам источника Reuters в правительстве Сирии, танки и самолеты остались без топлива из-за коррупции и мародерства, что «свидетельствует о том, насколько опустошенным стало сирийское государство».

«Побег под покровом ночи»

Об этой же проблеме в интервью RT заявил посол Сирии в России Башар аль-Джаафари. Говоря о причинах столь неожиданного для многих стран свержения президента Сирии, он отметил коррупцию и непопулярность Асада и в обществе, и Вооруженных силах.

По словам аль-Джаафари, Сирия страдала от «неизменных интересов торговцев родиной, любителей манипуляций, дешевых лозунгов и профессиональных лжецов, которые десятилетиями наживались на достоинстве людей».

«Побег главы этой системы позорным и унизительным образом под покровом ночи без какого-либо чувства национальной ответственности подтверждает необходимость перемен и пробуждает надежду на лучшее будущее», — сказал дипломат.

8 декабря стало известно, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Позже источник в Кремле сообщил, что что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».