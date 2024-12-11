В Сирии публично повесили родственника Башара Асада. Сам он в безопасности, заверили в РФ Alkhali24: повстанцы казнили родственника экс-президента Сирии Башара Асада

Сирийские повстанцы казнили родственника бывшего президента страны Башара Асада — его двоюродного племянника Сулеймана. Как сообщает Alkhali24, его тело в настоящий момент болтается на веревке, поднятой с помощью подъемного крана на площади в городе Латакия. Издание утверждает, что главной причиной казни стали родственные связи Сулеймана с экс-президентом Сирии. Однако дело не только в этом. Кем был казненный в Латакии родственник Асада и грозит ли что-то экс-президенту Сирии и его семье — в материале «Газеты.Ru».

«С прибытием авангарда сирийских повстанцев в Латакию было объявлено, что Сулейман Асад, возглавлявший Национальные силы обороны, от [действий] которых страдали сирийские граждане, был убит», — говорится в небольшой заметке издания Alkhali24. Причины казни не скрываются — это кровные узы с покинувшим пост президента Башаром Асадом, а также более ранние преступления Сулеймана против несогласных с режимом.

Из сообщения следует, что Сулейман Асад был убит в тюрьме, и лишь потом его тело было выставлено на всеобщее обозрение на городской площади.

Сулейман Асад — двоюродный племянник Башара Асада, сын его двоюродного брата Хиляля Асада. Судя по сообщениям сирийских и турецких СМИ, в тюрьме он оказался еще в 2015 году после совершенного им резонансного убийства, приведшего к массовым протестам и беспорядкам. В результате, несмотря на родственные связи с главой государства, суд приговорил его к 20 годам тюремного заключения, хотя к его казни многие призывали уже тогда.

Кого убил Сулейман Асад

Как сообщал турецкий телеканал TRT World, в августе 2015 года Сулейман Асад в приступе ярости из-за незначительной дорожной ссоры на светофоре в Латакии расстрелял из автомата полковника ВВС Хасана аль-Шейха. Перед этим он произнес публичные оскорбления в адрес сирийских военных. Эти события вызывали в Сирии бурную общественную реакцию с протестами, в которых участвовали даже те, кто в целом поддерживал власть президента.

Башар Асад выдал ордер на арест племянника, который, по-видимому, изначально не был исполнен, ведь спустя две недели Сулейман Асад расстрелял двоих своих критиков. Одним из них был известный местный радиоведущий Вадда Юсеф. Вторым — инженер Набиль Хамдан, который возглавлял демонстрации с требованием привлечь Сулеймана Асада к ответственности. После этого суд все же состоялся. По сообщению Middle East Eye, убийце вынесли приговор в виде 20 лет лишения свободы. Его заключили в тюрьму в Тартусе.

Асад в безопасности в России

В настоящее время обстановка в Сирии считается относительно спокойной. Как сообщил телеканал Al Hadath, новые власти приказали представителям вооруженной оппозиции покинуть занятые ими города, и руководители группировок согласились с этим. Ожидается, что в города войдут полиция и силы безопасности, связанные с повстанцами. Многие государственные учреждения возобновили работу, на улицах можно наблюдать обычное дорожное движение.

Тем временем в России официально подтвердили, что бежавший из страны Башар Асад находится в Москве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что экс-президенту Сирии ничего не угрожает.

«Президент Асад в России. В такой ситуации было бы неправильно с моей стороны рассуждать о том, что случилось и как это разрешалось. Но он в безопасности. Это показывает, что Россия действует так, как это и требуется в подобных экстраординарных ситуациях», — сказал Рябков.

Асаду и его семье предоставлено официальное убежище «из соображений гуманитарного характера». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение об этом.

Двумя днями ранее департамент военных операций сирийской вооруженной оппозиции объявил награду в $10 млн за информацию, которая поможет в задержании экс-президента Сирии.