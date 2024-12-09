«Человеческая бойня». Как противников Асада пытали в подземных камерах Песков призвал не делать поспешных выводов об освобождении заключенных в Сирии

После падения режима Башара Асада в Сирии победившие повстанцы начали массово освобождать заключенных — в том числе политических. Прежде всего, речь идет о самой известной сирийской тюрьме «Сайдная», где, как считается, находились тысячи противников рухнувшего режима, а условия содержания были наиболее жестокими. «Газета.Ru» рассказывает о пытках и казнях в самой страшной тюрьме Сирии.

9 декабря в ходе брифинга журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заставляют ли кадры из сирийских тюрем пересмотреть возможность предоставления убежища президенту САР Башару Асаду.

«Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера, здесь нужно руководствоваться информацией о каждом конкретном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос», — сказал представитель Кремля.

Накануне в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле отметил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

В день прибытия семьи Асадов в Москву сирийские повстанцы взяли под контроль тюрьму «Сайдная», сняли цепи с заключенных и объявили об «окончании эпохи несправедливости» ее стенах.

Как пытали при Асаде

Военная тюрьма «Сайдная» (в западной прессе ее называют «Human Slaughterhouse», дословно — «Человеческая бойня») находится в небольшом городке Сейд-Найя в 30 километрах от Дамаска. Когда повстанцы вошли в нее, выяснилось, что в тюрьме много скрытых помещений, например, подземных камер, где также могут находиться люди.

Как пишет «Би-би-си», для их поиска и освобождения в «Сайднаю» прибыли пять групп активистов, среди них спасательные подразделения, специалисты по разрушению стен, вскрытию металлических дверей и замков, медики и кинологи с собаками. В свою очередь муниципальные власти Дамаска выпустили в соцсетях обращение с призывом к бывшим тюремным работникам и солдатам предоставить коды доступа к электронным замкам тюремных камер. Часть заключенных видно на мониторах видеонаблюдения, но доступа к ним в настоящий момент нет. На одном из кадров, опубликованных «Би-би-си», можно увидеть ребенка возрастом четыре-пять лет, стоящего в дверях тюремной камеры . Его держали в женском блоке тюрьмы вместе с матерью.

Появились и доказательства пыткок. Один из бывших заключенных по имени Омар рассказал, что надзиратели «Сайдной» заставляли его истязать двоюродного брата, а затем они с братом менялись местами — иначе обоих ждала бы смерть.

По данным «Ассоциации заключенных и пропавших без вести лиц тюрьмы Сайдная» (ADMSP), в период с 2011 по 2018 год в «Сайдной» были казнены или умерли от пыток, отсутствия медицинской помощи или голода более 30 тысяч заключенных. Reuters отмечает, что в тюрьме существовал крематорий, предназначенный для утилизации тел казненных.

39 лет неизвестности

Британское издание The Guardian рассказало историю Али Хасана аль-Али, которого родственники искали 39 лет. В 1986 году он, будучи 18-летним студентом, был арестован на контрольно-пропускном пункте на севере Ливана, и с тех пор о нем ничего не было известно.

По словам его младшего брата Муаммара Али, в течение многих лет он «объехал всю Сирию», пытаясь найти информацию о родственнике, однако сведения были противоречивы и неточны.

Вечером 6 декабря в Сети появилось фото седовласого мужчины в возрасте за 50 лет, которого повстанцы освободили из тюрьмы на севере Сирии.

«Это чувство… оно неописуемо. Представьте, что вы не видели его 39 лет, а потом вам вдруг присылают его фотографию, что бы вы почувствовали?» — сказал Али.

Вышедшему из тюрьмы Али Хасану аль-Али сейчас 57 лет. Он провел в тюрьме почти всю свою жизнь.