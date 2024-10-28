«Приключение с рисками». В Пакистане талибы взяли в заложники российского блогера В Пакистане взяли в заложники блогера из России Васю Щупальце

Боевики, предположительно, удерживают в заложниках блогера из Санкт-Петербурга Васю Щупальце. Мужчина несколько месяцев путешествовал по Афганистану на велосипеде. Он заехал в соседний Пакистан, где его и схватили. За россиянина просят выкуп, после получения денег обещают отпустить. Его аккаунты в некоторых соцсетях удалили. Дипломаты пока не смогли подтвердить информацию о похищении.

В Пакистане пропал российский велотурист-блогер 39-летний Вася Щупальце (настоящее имя Игорь Бабко). Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что его похитили талибы (организация запрещена в России).

По данным Mash, Бабко не отвечает родственникам с 24 октября. Скорее всего, он пропал в городе Дера-Исмаил-Хан. Именно там он находился до исчезновения. Блогер последний раз был онлайн 25 октября в 11:45.

Фотография из плена

РИА Новости связалось с посольством России в Пакистане. Дипломаты не смогли подтвердить или опровергнуть информацию, они проверяют сообщения о пропаже россиянина.

По предварительным данным, турист находится у пакистанского Талибана. Боевики «Техрик-е Талибан Пакистан» опубликовали фотографию, на которой, предположительно, изображен Бабко. Его можно узнать по характерным дредам и пирсингу. Рядом с мужчиной сидят два боевика. Они похитили туриста в Северном Вазиристане, а за его освобождение просят выкуп. Боевики якобы связались с российским посольством, чтобы договориться об условиях передачи заложника. Российская сторона официально эту информацию не комментировала. Талибы также не назвали имени похищенного.

Путешественник на велосипеде

Вася Щупальце жил в Санкт-Петербурге, но последние несколько лет мужчина путешествует. Он объездил на велосипеде Индию, Азию, Монголию, Афганистан, Кавказ. Все свои путешествия мужчина снимает на видео, которые выкладывает в соцсети. Судя по постам, в августе, сентябре и начале октября блогер был в Афганистане. Он предложил подписчикам вместе путешествовать по стране:

«Со мной мы поедем на велосипедах по дорогам без асфальта. Ночевать будем больше в палатках — потому как маршруты будем выбирать поинтереснее. Обедать будем стараться в поселках (но не в каждом поселке есть гостиница). Путешествие — настоящее приключение с рисками и собственной ответственностью», — говорится в его посте в социальной сети «ВКонтакте».

Блогер оценил стоимость семидневного тура в €2,1 тысячи. Скорее всего, после завершения путешествия по Афганистану Бабко решил заехать в соседний Пакистан. Сразу после появления информации о его похищении все видео с YouTube-канала Васи Щупальце были удалены.

Блогер живет на донаты подписчиков. В соцсетях у него были посты о сборе средств, необходимых для продолжения путешествия, однако они также были удалены. В одном из них Щупальце рассказывал, что подписчики не отправили пожертвования, поэтому ему пришлось петь, чтобы заработать деньги. Также в одном из постов он просил задонатить на пиво.

Движение «Техрик-е Талибан Пакистан» запрещено в Пакистане и признано террористической организацией. Официально участники не связаны с афганским Талибаном, но они тесно сотрудничают и борются с НАТО.

В начале октября помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что движение «Талибан» в ближайшее время могут исключить из списка террористических организаций в России. Специалисты уже работают над этим.

«Мы считаем, что сейчас в Афганистане нет как такового движения «Талибан»*, талибы управляют в Афганистане своим правительством. Поэтому, если Россия исключит движение из списков террористов, то мы бы это приветствовали», — заявил советник премьер-министра Пакистана Рана Ихсан Афзаль Хан, цитирует РИА Новости.