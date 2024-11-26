В Госдуме ответили, можно ли будет россиянам вступать в «Талибан»

Если «Талибан» (организация запрещена в России) исключат из списка террористических организаций, вступление в него не повлечет правовых последствий для граждан России. Об этом «Газете.Ru» заявил соавтор инициативы, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«В действующей правовой системе участие граждан в организациях иностранных государств не приветствуется. Если организация не будет признана нежелательной на территории России, то вступление в нее каких-либо правовых последствий не влечет», — сказал он.

Депутат рассказал, что законопроект о приостановке запрета на деятельность организаций, включенных в список террористических, но прекративших поддержку терроризма, принимается не только ради «Талибана».

«Он касается любых организаций, которые подпадают под такую ситуацию. Он принимается не ради какого-то одного случая. Закон тем и отличается, что норма, которая в нем есть — общее обязательство, то есть применяется во всех случаях и ко всем лицам, организациям, которые подпадают под диспозицию принятого закона», — отметил Валеев.

26 ноября в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий приостановку запрета на деятельность признанной в РФ террористической организации, если она «прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений». Как указано в проекте, запрет будет сниматься по решению суда на основании заявления генерального прокурора России или его заместителя. При этом статус запрещенной может быть возвращен, если организация возобновит террористическую деятельность. Принятие законопроекта может позволить исключить из списка террористических организаций и афганский «Талибан».

25 ноября афганский портал Alemarah сообщил, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу во время переговоров с афганским вице-премьером Абдулом Гани Барадаром Ахундом в Афганистане заявил о планах РФ исключить движение «Талибан» из «черного списка» террористов.

В апреле этого года в МИД РФ заявили «Газете.Ru», что ведомство совместно с Минюстом прорабатывает вопросы об исключении «Талибана» из списка террористических организаций. Позднее, в октябре, помощник президента РФ Юрий Ушаков утверждал, что этот процесс близится к завершению.

В августе 2021 года «Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном. Тогда талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране, боевики заявили о своей полной победе и сформировали новое правительство.

Ранее талибы выразили надежду на то, что при Трампе США исключат их из списка террористов.