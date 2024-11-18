Отказ от НАТО на 10 лет и международные войска в Донбассе: Эрдоган готовит план по Украине? Песков назвал неприемлемым предполагаемый план Эрдогана по заморозке конфликта

Президент Турции Эрдоган планирует представить свой план по «заморозке» конфликта между Россией и Украиной, сообщило Bloomberg. По данным агентства, он якобы намерен предложить Украине отказаться от вступления в НАТО на 10 лет, разместить в Донбассе «международные войска» и гарантировать Киеву поставки оружия. Анонимный источник РИА Новости эту информацию опроверг, официальных комментариев турецкие власти не давали. В Кремле уже заявили, что считают «заморозку» боевых действий неприемлемой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен представить странам «Большой двадцатки» свой план по заморозке конфликта на Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Предположительно, это произойдет во время саммита G20 в Бразилии.

По данным агентства, Эрдоган предложит украинскому президенту Владимиру Зеленскому отложить обсуждение о вступлении Украины в Североатлантический альянс как минимум на десять лет в качестве уступки российскому президенту Владимиру Путину.

Кроме того, «план Эрдогана» якобы предусматривает создание демилитаризованной зоны в восточной части Донбасса и размещение там «международных войск» — как дополнительную гарантию безопасности Украины.

Также Турция может выступить за поставки оружия Киеву, что должно компенсировать украинским властям временный отказ от присоединения к НАТО.

По приведенной Bloomberg оценке турецких чиновников, согласиться с подобным предложением Украине будет сложно, однако Анкара считает его наиболее реалистичным.

«Общая формула может понравиться некоторым союзникам Киева, которых беспокоит, что полное членство Украины в НАТО может привести их к прямому конфликту с Кремлем», — говорится в материале.

Также, по информации Bloomberg, Эрдоган ожидает, что у него получится убедить Зеленского начать мирные переговоры в Стамбуле .

При этом анонимный турецкий дипломатический источник заявил РИА Новости, что информация Bloomberg не соответствует действительности .

«Мы поддерживаем дипломатические инициативы по прекращению войны между Украиной и Россией. С другой стороны, части статьи, касающиеся Турции, <...> опубликованной сегодня (18 ноября) информационным агентством Блумберг, не отражают действительности», — заявил он.

Источник однако отметил, что урегулирование конфликта на Украине будет приоритетной темой встреч Эрдогана на саммите G20: «Тема урегулирования на Украине входит в основную повестку переговоров президента Турции с мировыми лидерами на всех международных площадках, в том числе и на G20 в Бразилии. Как уже было неоднократно заявлено, это приоритет во внешней политике Турции. Главной задачей является остановить кровопролитие и добиться устойчивого прекращения огня».

Турецкие власти не данный момент не давали официальных комментариев.

«Заморозка неприемлема»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время регулярного брифинга заявил, что российские власти не владеют информацией о предложении Эрдогана. По его словам, официально эта тема не обсуждалась, однако Кремль обратил внимание на публикацию Bloomberg.

«Какой-то вариант «заморозки» по линии боевого столкновения, конечно, он априори неприемлем для российской стороны. В данном случае июньские условия, сформулированные президентом Путиным, полностью сохраняют свою актуальность. Это то, что нужно сделать, для того чтобы боевые действия были остановлены», — сказал Песков.

Какие еще есть планы

Путин еще в июне, на встрече с руководством МИД РФ, назвал российские условия для проведения мирных переговоров. Он призвал к выводу украинских войск с новых территорий РФ, отказу Украины от вступления в НАТО, согласию Киева на нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус и отмене всех западных санкций. На Украине эти предложения сочли «ультимативными посланиями».

Зеленский в свою очередь подготовил «план победы», который представил в Верховной раде 16 октября. Глава государства отказался публично рассказывать обо всех пунктах, но назвал основные: вступление Украины в НАТО, снятие ограничений на использование западного дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ, размещение на территории Украины «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета», развитие экономического потенциала страны, передача украинского военного опыта для укрепления обороны НАТО и Европы, а впоследствии — замена контингента США на военнослужащих ВСУ. В России план украинского лидера раскритиковали, обвинив его в попытках втянуть Запад в прямое военное противостояние с Россией.

Также со своим предложением по урегулированию конфликта в 2023 году выступал Китай. План КНР, состоящий из 12 пунктов, включал в себя, среди прочего, призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, началу диалога между Москвой и Киевом и отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета безопасности ООН. В России на эти предложения отреагировали положительно, однако Киев их отверг.

В том же году мирную инициативу представили семь страны Африки. Делегация, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила сначала Киев, а затем Москву. Предложенный ими план состоял из 10 пунктов, в числе которых были скорейшее начало переговоров, деэскалация конфликта с обеих сторон, обеспечение суверенности государств в соответствии с Уставом ООН и гарантии безопасности для всех стран.

Как заявила в июле 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего Москва получила от других государств более 30 различных мирных инициатив. В числе стран, предложивших подходы к урегулированию конфликта, были Бразилия, Ватикан, Индонезия, Италия и Саудовская Аравия.