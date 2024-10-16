Украина в НАТО и удары вглубь России: Зеленский представил свой «план победы»

Владимир Зеленский представил в Раде свой «план победы». Он состоит из пяти пунктов и трех секретных положений и предусматривает, в числе прочего, снятие запрета на удары западным оружием вглубь РФ и приглашение Украины в НАТО. По словам Зеленского, если начать следовать его стратегии сейчас, боевые действия закончатся уже в 2025 году. В России инициативу ожидаемо раскритиковали, заявив, что украинский лидер «предлагает Западу воевать за Украину».

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы». Он заявил, что его стратегия не предусматривает ни территориальных уступок России, ни заморозки конфликта.

«Это не «замораживание». И это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать план победы, чтобы заставить Россию быть на саммите мира и быть готовой закончить войну», — подчеркнул политик.

При этом Зеленский признал, что победы «будет непросто достичь». В самом начале выступления он заявил о растущем разочаровании и усталости в украинском обществе.

«На нашей земле стали реже звучать слова: «Украина должна победить». Победа для некоторых стала неудобным словом. <...> Мы слышим от партнеров слово «переговоры», и гораздо реже звучит слово «справедливость», — отметил президент.

По его мнению, Украина должна продолжить боевые действие и «выбить справедливость». Под последней Киев понимает вступление в Евросоюз и НАТО, а также подписание надежного мира. При этом выполнение «плана победы», как подчеркнул Зеленский, полностью зависит от западных партнеров Украины и «точно не зависит от России».

При этом украинский лидер призвал Запад как можно быстрее начать действовать по «плану победы», иначе может быть поздно, потому что Россия и ее союзники учатся и совершенствуют свои боевые способности.

«Большинство пунктов [плана] рассчитаны по времени. Если начать двигаться по нему сейчас, то завершить войну может получится не позднее следующего года <...> Мы должны честно говорить — если мы не усилимся сейчас, [президент РФ Владимир] Путин успеет в следующем году усилиться так, чтобы навсегда отвергнуть дипломатию», — предостерег Зеленский.

Пять пунктов Зеленского

Всего стратегия Зеленского включает пять пунктов и три тайных приложения, которые Киев не раскрывает публично и показывает только определенным странам.

Первым пунктом украинской стратегии стало официальное приглашение страны в НАТО . При этом Зеленский признал, что полноценное принятие страны в Североатлантический альянс на данный момент невозможно.

«Мы понимаем, что членство в НАТО — это вопрос дальнейшего, а не настоящего. Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышны», — сказал глава государства.

Он обратил внимание на то, что для приглашения Украины в альянс Западу не нужно ничего, кроме решимости. Такой жест покажет, что Украина неизбежно вольется в ЕС и докажет «безальтернативность демократии» в стране. Президент отметил, что за время конфликта Украина уже показала, что готова защищать «европейский образ жизни». Однако пока государство не в НАТО, это создает неопределенность в Европе.

Вторым пунктом плана стало укрепление украинской обороны. В него Зеленский включил продолжение атак на российскую территорию . При этом он выразил уверенность, что у ВСУ хватит сил сразу на все: не только удерживать текущие позиции, которые они постепенно теряют под продолжающимся наступлением РФ, но и продолжать операции, схожие с вторжением в Курскую область.

«Это реалистично — защищать наши позиции на поле боя на Украине и одновременно возвращать войну на территорию России, чтобы россияне действительно чувствовали, что такое война», — указал Зеленский.

Поэтому он попросил у союзников снять ограничения на дальнобойные удары по военным объектам на территории России. А также дать украинской армии нужное оружие, а также предоставить западные спутниковые данные и другую информацию иностранной разведки, чтобы корректировать удары. Помимо этого он попросил партнеров о совместном «воздушном щите», то есть, чтобы соседние страны помогали сбивать российские ракеты и БПЛА . Сама Украина в рамках этого пункта собирается инвестировать в собственное производство ракет и дронов.

«Оборонный пункт плана имеет тайное приложение, доступное только партнерам с соответствующим военным потенциалом», — резюмировал Зеленский.

Третий пункт в Киеве назвали «сдерживанием». В рамках него Украина хочет разместить на своей земле «комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания» для защиты государства от любой потенциальной военной угрозы. По словам Зеленского, «пакет» должен быть таким, чтобы в случае его применения по российским военным целям, Россия «гарантированно потеряла возможность» продолжать боевые действия. О каком именно вооружении идет речь, политик не сказал. Но раскрыл, что секретные предложения по этому пункту получили США, Великобритания, Франция, Италия, Германия.

Четвертый пункт в плане Зеленского — «стратегический экономический потенциал». Украина предлагает другим государствам разрабатывать ее критические ресурсы : залежи урана, титана, лития, графита и других металлов ценой в триллионы долларов. Конкретно право на «совместное использование» получат ЕС и США. Потенциальным партнерам в этой сфере уже выслали тайное приложение. Зеленский аргументировал этот пункт тем, что сотрудничество усилит «демократический мир», независимость Европы от российских поставок и позволит усилить санкции против России . Сама же Украина получит прибыль и экономический рост.

В пятом пункте стратегии Зеленский предложил после завершения конфликта разместить украинскую армию в Европе вместо американских частей , чтобы укрепить общую оборону.

«У Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов <...> Предусматриваем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями», — рассказал президент.

Он подчеркнул, что у ВСУ есть реальный опыт боевых действий, успешный опыт применения западного оружия и кооперации с военными НАТО.

По данным Associated Press (AP), украинский лидер дал западным союзникам Украины три месяца на одобрение его плана. Он представил стратегию партнерам время визита в США в конце сентября, а также показал его лидерам Великобритании, Германии, Италии и Франции. Однако, как отмечает AP, «пока никто не дал никаких указаний, что поддержит» эту инициативу.

«Предлагает Западу воевать за Украину»

В России «план победы» Зеленского раскритиковали. Так, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что украинский президент пытается вовлечь своих союзников в прямую конфронтацию с Россией.

«Классическая схема втягивания Запада в прямое военное противостояние с Россией с перспективой перехода к Третьей мировой войне», — сказал депутат.

С аналогичной оценкой выступил и глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Он назвал стратегию «набором нереалистических установок» и спрогнозировал «скептическое» отношение к плану среди партнеров Украины.

«Зеленский предлагает Западу воевать за Украину. Вот и весь «план», — написал сенатор в Telegram.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал требования Украины «довольно наглыми», но выразил мнение, что страны Запада «сами дали повод для такого шантажа, набрав невыполнимых обязательств». Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова также сочла план украинского лидера «набором бессвязных лозунгов».