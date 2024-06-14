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Зеленский ответил на условия Путина по началу переговоров

Зеленский назвал условия РФ по Украине ультиматумом, которому нельзя доверять

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал условия президента Российской Федерации Владимира Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять». Об этом политик заявил в интервью SkyTG24.

«Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от посланий прошлого», — заявил Зеленский, предположив, что РФ не прекратит наступать, даже если требования будут выполнены.

14 июня Путин, выступая в МИД, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Он отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что инициатива Путина об урегулировании конфликта на Украине якобы не содержит «реального мирного предложения».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Путина мирным и отметил, что Запад продолжит помогать Украине.

Ранее Сергей Лавров оценил возможную реакцию Запада на предложения Путина.

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