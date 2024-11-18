Над Россией уничтожены 59 украинских дронов. Военная операция, день 999-й

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Союзники Украины подталкивают президента Владимира Зеленского найти способы «заманить Владимира Путина за стол переговоров» , чтобы положить конец боевым действиям, сообщает Bloomberg.

«Все больше людей признают, что Зеленскому придется пойти на компромисс с Путиным , поскольку стало ясно, что ни одна из сторон не сможет одержать решающую победу», — передает агентство.

По его данным, на встрече лидеров государств G20 в Рио-де-Жанейро свой план заморозки конфликта намерен предложить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . В нем, как сообщают источники Bloomberg, содержатся пункты об отсрочке вступления Украины в НАТО и создании демилитаризованной зоны в Донбассе.

«Кремль, вероятно, будет интерпретировать растущее давление на Зеленского как доказательство того, что его изнурительная стратегия приносит свои плоды», — говорится в материале Bloomberg.