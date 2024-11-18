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Политика

Над Россией уничтожены 59 украинских дронов. Военная операция, день 999-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 999-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
За ночь уничтожены 59 украинских дронов над пятью регионами России, заявили в Минобороны. Российские военные предотвратили прорыв ДРГ на Херсонском направлении, сообщило РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине удары дальнобойным оружием по Курской области, чтобы удержать КНДР от отправки «дополнительных войск» в Россию, пишет Axios. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:35

Если Францию и Британию волнует безопасность Европы, у них есть шанс скорректировать позицию, которую СМИ преподносят как разрешение ВСУ бить Storm Shadow вглубь РФ, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов.

09:33

Процесс восстановления Каховской гидроэлектростанции может продлиться несколько лет, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

09:29

Правительство Японии рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении России и КНДР из-за развития их сотрудничества. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

09:24

❗️ За ночь по территории Украины было выпущено 11 ударных дронов, две баллистические ракеты и одна управляемая авиационная ракета. Сбить удалось восемь БПЛА. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

09:20

Европейские лидеры не должны участвовать в «гонке за внимание со стороны Кремля», заявила в интервью ARD министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

По ее мнению, западным политикам следует «установить скоординированную коммуникацию» с Москвой.

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Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press
09:14

За сутки шесть человек ранены, разрушены дома и объекты инфраструктуры в результате обстрелов подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

09:04

Союзники Украины подталкивают президента Владимира Зеленского найти способы «заманить Владимира Путина за стол переговоров», чтобы положить конец боевым действиям, сообщает Bloomberg.

«Все больше людей признают, что Зеленскому придется пойти на компромисс с Путиным, поскольку стало ясно, что ни одна из сторон не сможет одержать решающую победу», — передает агентство.

По его данным, на встрече лидеров государств G20 в Рио-де-Жанейро свой план заморозки конфликта намерен предложить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В нем, как сообщают источники Bloomberg, содержатся пункты об отсрочке вступления Украины в НАТО и создании демилитаризованной зоны в Донбассе.

«Кремль, вероятно, будет интерпретировать растущее давление на Зеленского как доказательство того, что его изнурительная стратегия приносит свои плоды», — говорится в материале Bloomberg.

08:49

❗️ 11 человек (в том числе двое детей) погибли, 68 ранены в результате удара по украинским Сумам накануне, сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь.

В городе пропало энергоснабжение, рассказали в областной военной администрации.

08:37

Польша «с величайшей симпатией» позволит Украине занять здание российского консульства в Познани, если такая просьба поступит от Киева. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

08:34

08:32

Власти Белгородской области выдали жителям приграничья более 1 тысячи детекторов беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Приборы позволяют определить приближение БПЛА, укрыться, передать информацию соседям», — рассказал он.

08:27

Российские войска продвинулись на Ореховском направлении Запорожской линии фронта в сторону села Малая Токмачка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

08:26

❗️ Десять жителей Горловки получили ранения при атаке БПЛА на маршрутку, сообщает мэр Иван Приходько.

08:22

Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине удары дальнобойным оружием, чтобы удержать КНДР от отправки дополнительных войск в Россию, пишет Axios со ссылкой на источник.

По данным издания, американцы сообщили властям Украины о решении порядка трех дней назад.

Кроме того, по информации собеседника издания, разрешение на использование ракет ATACMS распространяется только на Курскую область.

08:14

Российские военные предотвратили прорыв ДРГ на Херсонском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовой структуре.

«В составе ДРГ ВСУ была военнослужащая-женщина», — рассказал собеседник агентства.

08:08

🔴 В Раменском и Павлово-Посадском городских округах Подмосковья сбиты бесплотники, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, жертв и разрушений нет.

08:06

🔴 За ночь уничтожены 59 украинских БПЛА над Московской, Брянской, Курской, Белгородской и Тульской областями, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 999-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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