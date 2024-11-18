«Ракеты сами за себя скажут»: Зеленский — о разрешении Запада бить вглубь России Зеленский о разрешении Байдена на удары по России: ракеты сами за себя скажут

Зеленский заявил, что дальнобойные удары являются ключевым элементом «плана победы» ВСУ, но не подтвердил информацию о разрешении Запада наносить удары по России. По данным NYT и Reuters, США, Великобритания и Франция сняли ограничения на использование дальнобойных ракет. Путин ранее предупреждал, что удары западным оружием по России фактически приведут к войне с НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения СМИ о разрешении ВСУ бить вглубь России, заявив, что способность армии наносить дальнобойные удары является одним из ключевых аспектов «плана победы».

«Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», — сказал он, не подтвердив и не опровергнув разрешение стран Запада.

Запад снимает ограничения

Накануне американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена сняла запрет для Украины наносить удары вглубь России полученным от Вашингтона дальнобойным оружием. Источники The New York Times уточнили, что речь идет о тактических баллистических ракетах ATACMS.

По данным газеты, решение было принято в связи с сообщениями о том, что Россия привлекла войска КНДР к боевым действиям в Курской области. Москва и Пхеньян подписали в этом году Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно четвертой статье соглашения, в случае вооруженного нападения третьих стран другая сторона обязуется оказать помощь всеми доступными военными средствами. Источники NYT отмечают, что США не ожидают значительных изменений в ходе боевых действий и приняли решение о разрешении ударов с тем, чтобы подать таким образом сигнал военным КНДР.

В свою очередь, французская Le Figaro сообщила, что Франция и Великобритания приняли аналогичные решения в отношении ракет Storm Shadow и SCALP вслед за решением Байдена.

Что представляют собой ракеты ATACMS и Storm Shadow ATACMS (Army Tactical Missile System) — американская тактическая баллистическая ракета, разработанная для поражения стратегических и тактических целей на дальних расстояниях. Ракеты ATACMS могут наносить удары на дистанцию до 300 км и обладают высокой точностью. Они предназначены для запусков с мобильных пусковых установок и могут быть оснащены различными боевыми частями, включая кассетные и обычные боеголовки.



Storm Shadow — британская крылатая ракета, разработанная для поражения высокозащищенных целей на дальности до 250–300 км. Storm Shadow используется в основном для ударов по стратегическим объектам, таким как командные пункты и склады боеприпасов. Она обладает высокой точностью и может быть запущена с различных типов боевых самолетов, включая Tornado и Eurofighter Typhoon. Ракета оснащена аэродинамическим управлением и активной радиолокационной системой наведения.

Третья мировая война

Украина планирует использовать американское дальнобойное оружие для нанесения первых ударов в ближайшие дни, пишет Reuters. Источник агентства уточнил, что подробности операций не разглашаются в целях оперативной безопасности.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ТАСС заявил, что решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами является беспрецедентным шагом, который может привести к началу третьей мировой войны. Он подчеркнул, что Россия немедленно примет ответные меры.

«Я думаю, что врасплох они нас не застанут. Я в это верю. Тем не менее это беспрецедентный шаг. Это очень большой шаг к началу третьей мировой войны, и американцы сделают его руками уходящего старца, который ни за что уже не будет отвечать через два месяца», — сказал он.

Вместе с тем Джабаров отметил, что к этой информации следует относиться с осторожностью, поскольку власти США еще не подтвердили официально своего решения.

«Надо к этой информации относится пока с осторожностью, потому что ни Пентагон, ни Белый дом официально не подтвердили эту информацию. Все ссылаются на какие-то источники, а кто это, что, трудно сказать. Я не исключаю, что это может быть фейк провокационный, специально вынудить Россию на нанесение какого-то удара по Украине», — заключил Джабаров.

В сентябре президент России Владимир Путин предупреждал, что отмена ограничений на использование западного дальнобойного оружия для ударов по России фактически приведет к войне с НАТО, США и европейскими странами. Он отметил, что в случае такого развития событий Москва примет соответствующие меры, учитывая новые угрозы.

Осенью Путин предложил изменить ядерную доктрину России, предусматривая, что агрессия со стороны неядерного государства, но с участием или поддержкой ядерной державы, будет рассматриваться как совместное нападение.