«Весеннее пробуждение» от ВСУ. Может ли Киев готовить новый контрудар? Полковник Ходаренок: ВСУ могут готовить контрудар на фоне мирных инициатив Трампа

В СМИ появляются сообщения о готовящемся нападении ВСУ на российское приграничье. Как пишет издание Forbes, Вооруженные силы Украины в настоящее время еще в состоянии спланировать и провести контрудар. С военно-политической точки зрения хотя бы незначительный успех на фронте был бы крайне выгоден президенту Владимиру Зеленскому. Обладает ли Киев такими возможностями и какие объекты и регионы могут оказаться под ударом, размышляет военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Готовы ли к наступлению?

По данным издания, украинская армия уже получила два десятка немецких танков Leopard 2A4, свыше 200 американских бронетранспортеров Stryker, 128 французских VAB, а также шведские гусеничные вездеходы Pansarbandvagn 302 и боевые машины пехоты Bradley производства США.

Однако перечисленного Forbes вооружения и военной техники в лучшем случае хватит для укомплектования одной мотопехотной бригады по штатам военного времени. Поэтому говорить о том, что этого вполне достаточно для организации «нового наступления» ВСУ (термин согласно тексту Forbes), было бы чересчур оптимистичным.

Полученного вооружения хватит разве что для осуществления нескольких контратак сугубо тактического уровня. Напомним, между контратаками, контрударами и наступательными операциями есть весьма существенная разница, которая в основном определяется боевым и численным составом привлекаемых для боевых действий войск (сил).

Наконец, для успешных наступательных действий требуются не только БТР Stryker и БМП Bradley, но и в значительных количествах хорошо подготовленная пехота и как минимум существенный резерв офицерского состава в звене взвод-рота-батальон (именно здесь наиболее существенные потери в наступательных боях).

Вряд ли ВСУ по силам сегодня проведение наступательной операции оперативно-тактического (что относится к армейскому корпусу), оперативного (это уже армия) и оперативно-стратегического уровней (группа армий). Для этого у Киева нет ни бойцов, ни техники. Да и нет в ВСУ ни полноценных армейских корпусов, ни общевойсковых армий. За три года военных действий в ВСУ так и не удосужились их сформировать. Но контрудар, в котором может быть задействовано две-три бригады украинской армии, вполне возможен и по силам Киеву.



Разумеется, в гипотетическом контрударе ВСУ может быть задействовано гораздо большее количество частей и соединений, вооружения и военной техники, которое перечислил Forbes. И вряд ли издание в полном объеме осведомлено о боевых и оперативных возможностях ВСУ на текущий момент. Тем более рассуждения Forbes о возможных направлениях ударов украинской армии основаны, похоже, исключительно на анализе атласа автомобильных дорог Украины. Если бы на войне все было так просто, то тогда надо срочно менять Генеральный штаб ВСУ на редакцию Forbes.

Что может стать целью?

Автор американского издания предполагает, что целью ВСУ может стать участок с хорошими или хотя бы просто асфальтированными дорогами. В частности, это могут быть приграничные районы Брянской и Белгородской областей.

Разумеется, наилучшим результатом для Киева было бы нанесение тяжелого поражения одной из группировок российских войск, наступающих в Донбассе с ее окружением, последующим рассечением и уничтожением по частям. Детализировать и сказать что-либо конкретное в данных условиях об украинских планах было бы откровенной фантазией, поэтому сегодня остановимся только на намерениях.

Нельзя исключать, что именно этот вариант в настоящее время и отрабатывается в ВСУ на картах и штабных тренировках. Это и приподняло бы и престиж украинской армии на новый уровень, и сам Владимир Зеленский как Верховный главнокомандующий оказался бы на высоте. Тем более это наиболее желательный вариант для Киева на фоне очередных мирных инициатив новой американской администрации.

Выгоды для ВСУ

Теперь о военно-политической целесообразности контрудара ВСУ. Безусловно, в сложившейся обстановке хотя бы незначительный успех на фронте был бы чрезвычайно выгоден президенту Владимиру Зеленскому и смог бы существенно укрепить морально-психологическое состояние личного состава украинской армии. И вполне возможно, что мысли о контрударе постоянно витают в умах украинских руководителей.

К тому же надо обязательно подчеркнуть, что не стоит недооценивать боеспособность ВСУ даже в относительно сложное для них время. В этом плане стоит привести, наверное, только один пример — боевые действия в Курской области. С момента вторжения украинской армии в этот российский регион прошло уже три месяца, но и сегодня ВСУ продолжают удерживать значительный участок российской территории.

Поэтому всегда следует иметь в виду, что противник упорен, инициативен и способен на неординарные действия.

И даже если все классические условия осуществления контрудара сегодня не в пользу ВСУ, это вовсе не означает, что неприятель в настоящее время не планирует какого-либо «Весеннего пробуждения» (так называлась последняя наступательная операция Германии в районе озера Балатон в Венгрии в годы Великой Отечественной войны).

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», — завещал нам Александр Суворов.

Поэтому, пока не прозвучали последние выстрелы кампании и не подписаны какие-либо мирные договоренности, от противника следует ожидать неожиданностей по всем азимутам и быть к ним готовым во всеоружии.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).