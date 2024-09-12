Путин отреагировал на возможность ударов дальнобойными ракетами по РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность применения западного высокоточного оружия большой дальности против Российской Федерации. Его ответ публикует пресс-служба Кремля.

«Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», — сказал он.

Он отметил, что Россия будет иметь в виду изменение самой сути этого конфликта.

«Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — подчеркнул глава государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва не сомневается, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что разговоры о том, планируют ли США разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России, говорят о том, что такое решение на самом деле уже принято.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.