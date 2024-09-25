Путин раскрыл подробности изменений, внесенных в ядерную доктрину РФ

Агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

На совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию российский лидер предложил добавить ряд уточнений в ядерную доктрину РФ.

«В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ», — сказал Путин.

Также на мероприятии Путин раскрыл другие подробности изменений, внесенных в ядерную доктрину РФ. Так, достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ, подчеркнул он. Речь идет о самолетах тактической и стратегической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах, пояснил он.

До этого лидер страны заявил, что основанием для ядерного ответа России будет угроза ее суверенитету и обычным оружием.

Ранее Путин назвал страну, которую Россия будет готова защищать при помощи ядерного оружия.