США снимают запрет на ремонт оружия ВСУ американцами. Военная операция, день 989-й

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Для украинских военных бои в Курской области — «адские», а ситуация в целом для ВСУ — «тяжелая и абсолютно ужасная», пишет газета Washington Post.
Украинские военные остановили автобус с футбольной командой и отправили ее участников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), утверждает журналист Игорь Бурбас. По его словам, спортсменам вручили повестки и отпустили, но матч они проиграли, так как «настроение было не то».
Владимир Зеленский назвал кураховское и красноармейское направления фронта самыми сложными для ВСУ.
За день три мирных жителя погибли и еще двое ранены в ДНР в результате атак ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — о ракетных обстрелах и атаках беспилотников со стороны ВСУ по российской территории:
«Все эти факты убедительно свидетельствуют о реальной сущности режима Зеленского, для которого использование методов террора стало обыденным явлением и нормой поведения. Указанные преступления на совести киевской клики и ее западных хозяев. Российские следственные органы фиксируют каждое из них. Все причастные обязательно ответят по всей строгости закона».
Пентагон разрешил американским подрядчикам находиться на Украине для ремонта поставляемого Вашингтоном вооружения, передает Reuters.
❗️Захарова: боевики ГУР минобороны Украины в Курской области используют в качестве живого щита пленных российских солдат.
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что кровопролитию на Украине скоро придет конец.
«Скоро бессмысленные убийства [на Украине] прекратятся. Время для подстрекателей войны и спекулянтов истекло», — так он прокомментировал сообщения СМИ о планах избранного президента США Дональда Трампа скорее завершить конфликт.
Ранее портал Axios сообщил, что Маск принимал участие в телефонном разговоре Трампа с Зеленским.
В Покровском, Марганецком, Мировском и Грушевском районах Днепропетровской области повреждена инфраструктура, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что за два дня до начала СВО был в Соединенных Штатах и увидел на столе у Джо Байдена документы о поражении Украины. По словам экс-министра, у американского лидера лежала «какая-то папка», в которой четко говорилось о том, что Украина «погибнет».
Двух российских контрактников приговорили к пожизненному заключению за массовое убийство. Они расстреляли девять мирных человек, в том числе детей, в Волновахе. Причиной стал алкоголь: по одной из версий, военные хотели купить водку у главы погибшей семьи, но между ними возник спор. До резонансной истории один из контрактников появлялся на телевидении, обоих лично награждал камчатский губернатор. Свою вину военные не признают.
Орбан: Венгрия сохраняет свой миролюбивый подход к конфликту на Украине, несмотря на разногласия с Брюсселем.
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Как сообщает Минобороны, атака была пресечена около 18:30 мск.
Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили украинскую РСЗО «Ольха» в ЛНР, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, сообщает Минобороны.
Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области раскрыло имена украинских летчиков, входящих в состав экипажей американских истребителей F-1. Это Климов Олег Валерьевич, Коляда Максим Михайлович и Белокаменский Андрей Анатольевич.
❗️Замминистра обороны Украины Александр Сергий уволен со своего поста спустя четыре месяца после назначения.
🔴 ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару, сообщил сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов. В городе начались перебои с жлектричесвтом.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась в Белоруссии с украинским омбудсменом Дмирием Лубинцом. Они обменялись письмами от пленных к родственникам и обсудили взаимодействие по помощи гражданам двух стран.
СМИ сообщили о гибели в зоне спецоперации генерал-майора Павла Клименко, который командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой имени Александра Захарченко. Генерал скончался в больнице 6 ноября после того, как получил ранение в результате атаки FPV-дрона. Минобороны РФ пока не подтверждало и не опровергало эту информацию.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненным срокам двоих российских военнослужащих, расстрелявших многодетную семью Капканец в конце октября 2023 года в Волновахе (ДНР). Всего были убиты девять человек, среди них были дети.
Украинские войска ударили по электроподстанции села Конские Раздоры Пологовского района, сообщил замгубернатора Запорожья Антон Тицкий.
Генерал Дмитрий Марченко уволился из ВСУ. Ранее он критиковал вторжение в Курскую область и предупреждалй об обрушении фронта украинских войск.
Украинские беспилотники атаковали город и село в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, в никто из местных жителей не пострадал.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров призвал отсечь Украину от Черного моря, обеспечив проход к Приднестровью для защиты там наших граждан и контингента РФ.
«Британцы же говорили, кто владеет Крымом, тот контролирует Черное море. Они покой же потеряли, когда Крым вернулся в состав России. А теперь если их отсекут от Черного моря, для них это вообще будет трагедия. Одесса, Николаев... Я думаю, что мы должны отсечь Украину от Черного моря, должны иметь проход к Приднестровью, чтобы защитить там наш контингент, который там стоит, наших граждан», — сказал политик.
Введение Великобританией санкций против китайских компаний за якобы военную помощь России нарушает международное право, рассказали в китайском посольстве.
⚡️Украине передали тела 563 погибших военных, сообщил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Некоторые депутаты Верховной рады действуют в интересах России, считает глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, некоторые политики страны не поддерживают планы Киева по урегулированию конфликта. Ермак добавил, что депутаты «запутались в вопросах безопасности, национальных интересов и будущего страны».
Миссия ЕС по подготовке украинских военных будет сотрудничать с миссией НАТО по координации помощи Киеву, рассказали в Совете ЕС.
Источник Bloomberg заявил, что некий европейский лидер якобы сказал Трампу не подталкивать Украину к уступкам, не получив ничего взамен.
ВСУ ударили по городам Алешки и Новая Каховка в Херсонской области, пострадали два человека, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков намерен судиться с украинскими властями за бесхозяйственность в Крыму. Он хочет отсудить около 49 млн рублей.
Брифинг Минобороны о ситуации в Курской области:
— группировка войск «Север» отразила 11 контратак и предотвратила прорыв ВСУ в районе Нового Пути;
— ВС РФ ударили по скоплениям противника в Курской области и в Сумской области Украины;
— за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, шесть боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин, а также два миномета и 11 автомобилей.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель намерен поехать на Украину в ближайшие дни, чтобы обсудить с властями страны предоставление помощи Киеву.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обозначил, что ЕС, в том числе Венгрия, не рассматривает возможность передачи Украиной части своих территорий.
По данным Национального банка Украину, в 2024 году около 500 тысяч человек уехали из страны. Ожидается, что в 2025 году Украину покинут еще 200 тысяч человек. Скорее всего, они в страну не вернутся.
В зоне СВО погиб генерал-майор Павел Клименко, передало информационное агентство «Новороссия».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин не передавал через Орбана никаких посланий для украинской стороны.
❗️Военный комиссар Читы Константин Селезнев заявил, что участие в СВО не освобождает от призыва на срочную военную службу, пишет «Чита.ру»:
«Если человек является годным по результатам медкомиссии и не имеет отсрочки, то его обязаны призвать».
Средства ПВО за неделю сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» и 290 беспилотников.
За прошедшую неделю ВС РФ нанесли 38 групповых ударов, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников, арсеналы, склады боеприпасов и горючего.
Брифинг Минобороны о ходе проведения СВО:
— за неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, девять танков, 20 боевых машин пехоты, в том числе шесть боевых машин пехоты «Bradley», 34 других боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии;
— группировка войск «Запад» взяла под контроль Першотравневое Харьковской области. За неделю противник потерял более 3160 военнослужащих, три танка, семь бронетранспортеров М113 и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и 19 полевых складов с боеприпасами;
— «Южная» группировка войск взяла под контроль Антоновку в ДНР. За неделю потери противника составили свыше 4420 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 38 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов с боеприпасами;
— группировка войск «Центр» взяла под контроль Кураховку, Вишневое и Кременную Балку в ДНР. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3440 военнослужащих, два танка, 27 боевых бронированных машин, 31 орудие полевой артиллерии и 23 автомобиля;
— группировка войск «Восток» взяла под контроль Максимовку в ДНР. За неделю противник потерял до 820 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 34 автомобиля и девять 155 мм САУ;
— в зоне ответственности группировки войск «Днепр» потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.
El País пишет, что Зеленский будет сближаться с Трампом, чтобы убедить его не сокращать военную помощь Украине.
Российские инвесторы получили доступ к активам на сумму 27,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. Это действие удалось реализовать благодаря выделению заблокированных из-за санкций активов в специальные закрытые амортизационные фонды.
По данным РИА Новости, до 30 апреля минфин США разрешил совершать сделки с 11 российскими банками, связанными с энергетикой, временно сняв санкционные ограничения. Чиновники отмечают, что это затронуло добычу, переработку, транспортировку и покупку угля, древесины, возобновляемых источников энергии и любых изотопов урана.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что США выйдут из конфликта на Украине после того, как Трамп вступит в должность президента:
«В течение двух лет они убеждали мир в том, что война и санкции — это хорошо, а сторонники мира глупы. Внезапно менять направление будет непросто».
Приходько добавил, что после удара украинского беспилотника по автомобилю в Горловке погибли два сотрудника коммунального предприятия.
Россиянина Александра Крайчика приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену. По данным следствия, через два дня после начала СВО он перечислил €50 в немецкий банк на счет, открытый для сбора средств в поддержку ВСУ.
Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала украинцам конфисковать активы у президента Украины Владимира Зеленского и «его выводка» в ответ на требования изъять у Москвы активы на $300 млрд:
«В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно. Там также знают, сколько и где спрятано наворованных активов украинских чиновников и олигархов».
Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что из-за прицельного удара беспилотника ВСУ по служебному автомобилю оказался ранен сотрудник энергоснабжающей организации.
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 31 снарядом и 22 дронами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что в результате атаки дрона на многоэтажный жилой дом пострадала женщина.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения финских СМИ о возможности размещения базы разведывательных беспилотников НАТО на территории Финляндии нуждается в проверке.
«Страна.ua» пишет, что на Украине из-за некорректной работы приложения «Резерв+» многодетные отцы потеряли право на отсрочку от мобилизации. Согласно закону, если у мужчины есть трое и более именно несовершеннолетних детей, нет задолженности по алиментам, то их не призывают на службу. Однако в приложении отображается информация только о детях от одного брака, даже если им от 18 до 23 (что не дает право на отсрочку), то есть мужчины, у которых трое детей от разных жен отсрочку уже не получают.
Пострадавших и разрушений после падения обломков шести сбитых дронов в Воронежской области нет, отметил губернатор Александр Гусев.
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о поражении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части области.
The Economist со ссылкой на источник в генштабе ВСУ сообщил, что почти пятая часть украинских солдат ушла со своих позиций в самоволку.
Победа Трампа может побудить Турцию активизировать посредничество по Украине, пишет газета Hurriyet.
США продолжат выделять пакеты помощи Украине вплоть до инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
❗️Саратовские власти рассказали, что после атаки беспилотника в одном из жилых домов города оказались выбиты стекла.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что в Салтовском районе Харькова повреждены административные здания после ночных взрывов.
Греческие коммунисты заблокировали в городе Тирнавос автоколонну из шести грузовиков, которые перевозили боеприпасы для Украины, сообщил новостной портал Коммунистической партии Греции.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео, который может войти в новую администрацию избранного президента Дональда Трампа, в беседе с Time заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден «промотал» выделенную Киеву военную помощь более чем на $174 млрд:
«Слишком медленно, слишком мало, слишком поздно, слишком сдержанно».
Украинский беспилотник уничтожили в небе над Саратовом, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин:
«Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района».
⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников: шесть над Воронежской областью, шесть над Саратовской, четыре над Белгородской и один над Брянской.
Time пишет, что Россия может быть заинтересована в предложениях избранного президента США Дональда Трампа по решению украинского конфликта. Собеседник издания считает, что у российской стороны есть много предложений по мирному урегулированию, но Америка должна сделать первый шаг.