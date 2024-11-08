12:34

Брифинг Минобороны о ходе проведения СВО:

— за неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, девять танков, 20 боевых машин пехоты, в том числе шесть боевых машин пехоты «Bradley», 34 других боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии;

— группировка войск «Запад» взяла под контроль Першотравневое Харьковской области. За неделю противник потерял более 3160 военнослужащих, три танка, семь бронетранспортеров М113 и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и 19 полевых складов с боеприпасами;

— «Южная» группировка войск взяла под контроль Антоновку в ДНР. За неделю потери противника составили свыше 4420 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 38 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов с боеприпасами;

— группировка войск «Центр» взяла под контроль Кураховку, Вишневое и Кременную Балку в ДНР. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3440 военнослужащих, два танка, 27 боевых бронированных машин, 31 орудие полевой артиллерии и 23 автомобиля;

— группировка войск «Восток» взяла под контроль Максимовку в ДНР. За неделю противник потерял до 820 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 34 автомобиля и девять 155 мм САУ;

— в зоне ответственности группировки войск «Днепр» потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.