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Политика

США снимают запрет на ремонт оружия ВСУ американцами. Военная операция, день 989-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 989-й день

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Сергей Бобылев/РИ
Пентагон разрешил присутствие на Украине американских подрядчиков для ремонта вооружения, передает Reuters со ссылкой на источники. Владимир Зеленский назвал самыми сложными направлениями фронта Кураховское и Покровское. Украинские военные нанесли удар по энергетической системе города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, начались перебои с электроснабжением. Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что за пару дней до начала СВО видел у Джо Байдена документы о поражении Украины. «Газета.Ru» вела хронику событий.
Трансляция
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23:58

На этом «Газета.Ru» завершает сегодняшнюю онлайн-трансляцию. Следите за новостями в нашей ленте.

23:34

Для украинских военных бои в Курской области — «адские», а ситуация в целом для ВСУ — «тяжелая и абсолютно ужасная», пишет газета Washington Post.

23:23

Украинские военные остановили автобус с футбольной командой и отправили ее участников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), утверждает журналист Игорь Бурбас. По его словам, спортсменам вручили повестки и отпустили, но матч они проиграли, так как «настроение было не то».

23:14

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

22:56

Владимир Зеленский назвал кураховское и красноармейское направления фронта самыми сложными для ВСУ.

22:29

За день три мирных жителя погибли и еще двое ранены в ДНР в результате атак ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.

22:03

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — о ракетных обстрелах и атаках беспилотников со стороны ВСУ по российской территории:

«Все эти факты убедительно свидетельствуют о реальной сущности режима Зеленского, для которого использование методов террора стало обыденным явлением и нормой поведения. Указанные преступления на совести киевской клики и ее западных хозяев. Российские следственные органы фиксируют каждое из них. Все причастные обязательно ответят по всей строгости закона».

21:42

«Страна.ua» сообщает о взрыве в Николаеве.

21:28

Пентагон разрешил американским подрядчикам находиться на Украине для ремонта поставляемого Вашингтоном вооружения, передает Reuters.

21:23

21:05

❗️Захарова: боевики ГУР минобороны Украины в Курской области используют в качестве живого щита пленных российских солдат.

20:59

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что кровопролитию на Украине скоро придет конец.

«Скоро бессмысленные убийства [на Украине] прекратятся. Время для подстрекателей войны и спекулянтов истекло», — так он прокомментировал сообщения СМИ о планах избранного президента США Дональда Трампа скорее завершить конфликт.

Ранее портал Axios сообщил, что Маск принимал участие в телефонном разговоре Трампа с Зеленским.

20:46

20:39

В Покровском, Марганецком, Мировском и Грушевском районах Днепропетровской области повреждена инфраструктура, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

20:26

Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что за два дня до начала СВО был в Соединенных Штатах и увидел на столе у Джо Байдена документы о поражении Украины. По словам экс-министра, у американского лидера лежала «какая-то папка», в которой четко говорилось о том, что Украина «погибнет».

20:13

Двух российских контрактников приговорили к пожизненному заключению за массовое убийство. Они расстреляли девять мирных человек, в том числе детей, в Волновахе. Причиной стал алкоголь: по одной из версий, военные хотели купить водку у главы погибшей семьи, но между ними возник спор. До резонансной истории один из контрактников появлялся на телевидении, обоих лично награждал камчатский губернатор. Свою вину военные не признают.

19:56

19:44

19:30

Орбан: Венгрия сохраняет свой миролюбивый подход к конфликту на Украине, несмотря на разногласия с Брюсселем.

19:12

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Как сообщает Минобороны, атака была пресечена около 18:30 мск.

18:58

18:51

Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили украинскую РСЗО «Ольха» в ЛНР, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, сообщает Минобороны.

18:27

Телеканал «Общественное» сообщает о взрывах в Сумах.

18:25

ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов, сообщает СЦКК ДНР.

18:12

Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области раскрыло имена украинских летчиков, входящих в состав экипажей американских истребителей F-1. Это Климов Олег Валерьевич, Коляда Максим Михайлович и Белокаменский Андрей Анатольевич.

17:55

❗️Замминистра обороны Украины Александр Сергий уволен со своего поста спустя четыре месяца после назначения.

17:47

🔴 ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару, сообщил сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов. В городе начались перебои с жлектричесвтом.

17:29

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась в Белоруссии с украинским омбудсменом Дмирием Лубинцом. Они обменялись письмами от пленных к родственникам и обсудили взаимодействие по помощи гражданам двух стран.

17:26

СМИ сообщили о гибели в зоне спецоперации генерал-майора Павла Клименко, который командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой имени Александра Захарченко. Генерал скончался в больнице 6 ноября после того, как получил ранение в результате атаки FPV-дрона. Минобороны РФ пока не подтверждало и не опровергало эту информацию.

17:15

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненным срокам двоих российских военнослужащих, расстрелявших многодетную семью Капканец в конце октября 2023 года в Волновахе (ДНР). Всего были убиты девять человек, среди них были дети.

17:06

Украинские войска ударили по электроподстанции села Конские Раздоры Пологовского района, сообщил замгубернатора Запорожья Антон Тицкий.

16:51

Генерал Дмитрий Марченко уволился из ВСУ. Ранее он критиковал вторжение в Курскую область и предупреждалй об обрушении фронта украинских войск.

16:45

16:37

Украинские беспилотники атаковали город и село в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, в никто из местных жителей не пострадал.

16:23

ВС РФ перерезают трассу Запорожье — Курахово, сообщил Владимир Рогов.

16:11

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров призвал отсечь Украину от Черного моря, обеспечив проход к Приднестровью для защиты там наших граждан и контингента РФ.

«Британцы же говорили, кто владеет Крымом, тот контролирует Черное море. Они покой же потеряли, когда Крым вернулся в состав России. А теперь если их отсекут от Черного моря, для них это вообще будет трагедия. Одесса, Николаев... Я думаю, что мы должны отсечь Украину от Черного моря, должны иметь проход к Приднестровью, чтобы защитить там наш контингент, который там стоит, наших граждан», — сказал политик.

15:56

Введение Великобританией санкций против китайских компаний за якобы военную помощь России нарушает международное право, рассказали в китайском посольстве.

15:51

⚡️Украине передали тела 563 погибших военных, сообщил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

15:42

Некоторые депутаты Верховной рады действуют в интересах России, считает глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, некоторые политики страны не поддерживают планы Киева по урегулированию конфликта. Ермак добавил, что депутаты «запутались в вопросах безопасности, национальных интересов и будущего страны».

15:32

15:19

Bloomberg пишет, что в ЕС обсуждают, может ли Европа продолжать помогать Украине без США.

15:04

Миссия ЕС по подготовке украинских военных будет сотрудничать с миссией НАТО по координации помощи Киеву, рассказали в Совете ЕС.

14:55

⚡️Саммит ЕС продлил миссию по подготовке ВСУ на два года с бюджетом €409 млн — ТАСС

14:52

Источник Bloomberg заявил, что некий европейский лидер якобы сказал Трампу не подталкивать Украину к уступкам, не получив ничего взамен.

14:46

ВСУ ударили по городам Алешки и Новая Каховка в Херсонской области, пострадали два человека, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

14:42

Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков намерен судиться с украинскими властями за бесхозяйственность в Крыму. Он хочет отсудить около 49 млн рублей.

14:18

Брифинг Минобороны о ситуации в Курской области:

— группировка войск «Север» отразила 11 контратак и предотвратила прорыв ВСУ в районе Нового Пути;

— ВС РФ ударили по скоплениям противника в Курской области и в Сумской области Украины;
 
— за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, шесть боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин, а также два миномета и 11 автомобилей.

14:06

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель намерен поехать на Украину в ближайшие дни, чтобы обсудить с властями страны предоставление помощи Киеву.

13:56

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обозначил, что ЕС, в том числе Венгрия, не рассматривает возможность передачи Украиной части своих территорий.

13:42

❗️Над Курской областью сбили украинскую ракету, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

13:40

По данным Национального банка Украину, в 2024 году около 500 тысяч человек уехали из страны. Ожидается, что в 2025 году Украину покинут еще 200 тысяч человек. Скорее всего, они в страну не вернутся.

13:24

В зоне СВО погиб генерал-майор Павел Клименко, передало информационное агентство «Новороссия».

13:22

13:20

Открытость РФ к диалогу по Украине не означает изменения целей спецоперации — Песков

13:03

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин не передавал через Орбана никаких посланий для украинской стороны.

13:00

❗️Военный комиссар Читы Константин Селезнев заявил, что участие в СВО не освобождает от призыва на срочную военную службу, пишет «Чита.ру»:

«Если человек является годным по результатам медкомиссии и не имеет отсрочки, то его обязаны призвать».

12:50

Средства ПВО за неделю сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» и 290 беспилотников.

12:41

За прошедшую неделю ВС РФ нанесли 38 групповых ударов, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников, арсеналы, склады боеприпасов и горючего.

 

12:34

Брифинг Минобороны о ходе проведения СВО:

— за неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, девять танков, 20 боевых машин пехоты, в том числе шесть боевых машин пехоты «Bradley», 34 других боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии;

— группировка войск «Запад» взяла под контроль Першотравневое Харьковской области. За неделю противник потерял более 3160 военнослужащих, три танка, семь бронетранспортеров М113 и пять других боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и 19 полевых складов с боеприпасами;

«Южная» группировка войск взяла под контроль Антоновку в ДНР. За неделю потери противника составили свыше 4420 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 38 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов с боеприпасами;

группировка войск «Центр» взяла под контроль Кураховку, Вишневое и Кременную Балку в ДНР. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3440 военнослужащих, два танка, 27 боевых бронированных машин, 31 орудие полевой артиллерии и 23 автомобиля;

группировка войск «Восток» взяла под контроль Максимовку в ДНР. За неделю противник потерял до 820 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 34 автомобиля и девять 155 мм САУ;

— в зоне ответственности группировки войск «Днепр» потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.

12:18

El País пишет, что Зеленский будет сближаться с Трампом, чтобы убедить его не сокращать военную помощь Украине.

12:01

Российские инвесторы получили доступ к активам на сумму 27,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. Это действие удалось реализовать благодаря выделению заблокированных из-за санкций активов в специальные закрытые амортизационные фонды.

11:51

По данным РИА Новости, до 30 апреля минфин США разрешил совершать сделки с 11 российскими банками, связанными с энергетикой, временно сняв санкционные ограничения. Чиновники отмечают, что это затронуло добычу, переработку, транспортировку и покупку угля, древесины, возобновляемых источников энергии и любых изотопов урана.

11:48

11:46

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что США выйдут из конфликта на Украине после того, как Трамп вступит в должность президента:

«В течение двух лет они убеждали мир в том, что война и санкции — это хорошо, а сторонники мира глупы. Внезапно менять направление будет непросто».

11:27

Приходько добавил, что после удара украинского беспилотника по автомобилю в Горловке погибли два сотрудника коммунального предприятия.

11:24

Россиянина Александра Крайчика приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену. По данным следствия, через два дня после начала СВО он перечислил €50 в немецкий банк на счет, открытый для сбора средств в поддержку ВСУ.

11:13

11:03

Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала украинцам конфисковать активы у президента Украины Владимира Зеленского и «его выводка» в ответ на требования изъять у Москвы активы на $300 млрд:

«В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно. Там также знают, сколько и где спрятано наворованных активов украинских чиновников и олигархов».

11:01

Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что из-за прицельного удара беспилотника ВСУ по служебному автомобилю оказался ранен сотрудник энергоснабжающей организации.

10:46

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 31 снарядом и 22 дронами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что в результате атаки дрона на многоэтажный жилой дом пострадала женщина.

10:44

«Общественное» пишет о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

10:32

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения финских СМИ о возможности размещения базы разведывательных беспилотников НАТО на территории Финляндии нуждается в проверке.

10:25

10:21

«Страна.ua» пишет, что на Украине из-за некорректной работы приложения «Резерв+» многодетные отцы потеряли право на отсрочку от мобилизации. Согласно закону, если у мужчины есть трое и более именно несовершеннолетних детей, нет задолженности по алиментам, то их не призывают на службу. Однако в приложении отображается информация только о детях от одного брака, даже если им от 18 до 23 (что не дает право на отсрочку), то есть мужчины, у которых трое детей от разных жен отсрочку уже не получают.

09:54

Пострадавших и разрушений после падения обломков шести сбитых дронов в Воронежской области нет, отметил губернатор Александр Гусев.

09:43

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о поражении объекта критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части области.

09:31

09:28

The Economist со ссылкой на источник в генштабе ВСУ сообщил, что почти пятая часть украинских солдат ушла со своих позиций в самоволку.

09:22

Победа Трампа может побудить Турцию активизировать посредничество по Украине, пишет газета Hurriyet.

09:09

США продолжат выделять пакеты помощи Украине вплоть до инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

09:07

08:58

❗️Саратовские власти рассказали, что после атаки беспилотника в одном из жилых домов города оказались выбиты стекла.

08:49

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что в Салтовском районе Харькова повреждены административные здания после ночных взрывов.

08:47

«Страна.ua» пишет о ночных взрывах в Одессе, Харькове и Киевской области Украины.

08:45

Житель Ленинского района Крыма задержан за передачу сведений ГУР Минобороны Украины — ТАСС

08:29

Греческие коммунисты заблокировали в городе Тирнавос автоколонну из шести грузовиков, которые перевозили боеприпасы для Украины, сообщил новостной портал Коммунистической партии Греции.

08:24

Бывший госсекретарь США Майк Помпео, который может войти в новую администрацию избранного президента Дональда Трампа, в беседе с Time заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден «промотал» выделенную Киеву военную помощь более чем на $174 млрд:

«Слишком медленно, слишком мало, слишком поздно, слишком сдержанно».

08:17

Украинский беспилотник уничтожили в небе над Саратовом, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин:

«Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района».

08:13

⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников: шесть над Воронежской областью, шесть над Саратовской, четыре над Белгородской и один над Брянской.

08:07

Time пишет, что Россия может быть заинтересована в предложениях избранного президента США Дональда Трампа по решению украинского конфликта. Собеседник издания считает, что у российской стороны есть много предложений по мирному урегулированию, но Америка должна сделать первый шаг.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 989-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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