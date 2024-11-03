«Без ведома правительства?» Военных ФРГ подозревают в планировании атаки ВСУ на Курскую область В бундестаге потребовали объяснений от Шольца из-за немецких военных на Украине

Депутаты бундестага направили вопросы кабмину из-за возможного присутствия немецких военных на Украине. Ранее о том, что военнослужащие бундесвера были и в Киеве, и в зоне СВО, сообщил Business Insider. В бундестаге также подняли вопрос о возможном участии немецких военных в планировании атаки ВСУ на Курскую область. Парламентарии подчеркнули, что эта проблема «затрагивает вопросы международного права», и выразили опасения, что Германия «сама может стать стороной войны». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Члены бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) потребовали от федерального правительства Германии разъяснений после того, как ряд СМИ сообщили, что на Украине воюют немецкие солдаты. Письмо опубликовано на сайте парламента.

«Согласно исследованию, опубликованному 15 октября 2024 года в Business Insider, солдаты бундесвера должны были находиться в Киеве в течение нескольких месяцев с начала лета 2024 года в рамках миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке военных для Украины (NSATU)», — говорится в послании.

Немецкие солдаты должны были помогать »украинскому правительству в военной подготовке и координации поставок оружия».

Они якобы консультировали украинское правительство по вопросам поставок оружия в Киев без ведома федерального правительства, писал BI.

По имеющейся информации, военнослужащих отозвали из Киева по директиве Берлина «в середине сентября».

«Ожидаем разъяснений»

Авторы письма подчеркивают, что пребывание немецких военных на Украине и в зоне СВО затрагивает вопросы международного права, так как Германия сама может стать стороной конфликта. Они «ожидают разъяснений от федерального правительства» и напоминают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно уверял, что немецких солдат не будет на украинской территории.

В послании содержится 11 вопросов кабмину. В частности,

парламентарии спрашивают, «как правительство ФРГ объясняет, что пребывание солдат бундесвера, как предполагает исследование Business Insider, произошло без ведома правительства ФРГ <...>?»

Кроме того, авторы обращения просят подтвердить или опровергнуть факт того, что солдаты бундесвера консультировали украинское правительство в Киеве без ведома правительства ФРГ.

Также парламентарии спрашивают, находились ли солдаты бундесвера в Киеве, когда ВСУ начали атаку на Курскую область. Если ответ будет положительным, то их интересует, в каком качестве они там были и какую роль сыграли в планировании и проведении украинского наступления.

29 февраля Олаф Шольц исключил отправку немецких военнослужащих и солдат НАТО на Украину. «Мы не допустим эскалации войны, то есть войны между Россией и НАТО», — заявил он в ходе диалога с гражданами в Дрездене.

«И то, что я только что вновь сказал, и с самого начала дал понять: на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО, потому что в противном случае это повлекло бы за собой такую опасность. И я по-прежнему привержен этому », — уверял политик.

Завершение поставок

13 октября журнал Bild сообщил, что Германия завершила поставку тяжелой военной техники Украине. По его данным, после отправки Киеву 18 танков Leopard 2 дальнейших поставок не будет, хотя у бундесвера в наличии около 300 таких танков.

Также завершены поставки боевых машин пехоты, бронетранспортеров, самоходных гаубиц и другой подобной техники.

Ранее Берлин отказался одобрить поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus.

В то же время 11 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским объявил, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Украине пакет военной помощи на €1,4 млрд. В него войдут ЗРК Iris-T, Skynex, Gepard, БМП, танки, радары, БПЛМ и боеприпасы.