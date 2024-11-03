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В Турции назвали условие для разрешения военного конфликта на Украине

МИД Турции: конфликт на Украине нужно урегулировать на основе ее целостности

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Murad Sezer/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости территориальной целостности Украины для урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Его слова приводит газета Hürriyet.

Он отметил, что у Анкары «особенные отношения» как с Москвой, так и с Киевом. Министр подчеркнул, что турецкая сторона не отказывается выслушивать их.

«Справедливое разрешение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины», — сказал Фидан.

Дипломат добавил, что «обе стороны не хотят, чтобы их считали проигравшими в конфликте». По его словам, поиски точек соприкосновения между РФ и Украиной продолжаются.

Накануне немецкий портал Die Zeit сообщил, что Россия и Украина якобы ведут непубличные переговоры для того, чтобы определить границы возможных взаимных уступок. Die Zeit утверждает, что встречи представителей сторон уже проходили в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других местах. В переговорах, по данным издания, принимали участие страны G7 и Китай.

Ранее эксперт рассказал, когда могут начаться переговоры между Россией и Украиной.

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