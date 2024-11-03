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В ФРГ считают, что Россия и Украина проводят непубличные переговоры

Die Zeit: Россия и Украина ведут непубличные переговоры о взаимных уступках

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Россия и Украина якобы ведут непубличные переговоры для того, чтобы определить границы возможных взаимных уступок. Об этом сообщает портал Die Zeit.

Издание пишет, что стороны якобы проводят конфиденциальные переговоры на уровне политических советников. В ходе переговоров якобы идет обсуждения воздержания от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, а также обмен пленными, возвращение детей и условия зерновой сделки.

Die Zeit утверждает, что встречи представителей сторон уже проходили в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других местах. В переговорах, по информации издания, принимали участие и страны G7, и Китай.

Авторы статьи выразили уверенность в том, что в настоящее время вопрос состоит не в том, стоит ли ожидать мирных переговоров между Россией и Украиной, а «когда и как они пройдут».

До этого сообщалось, что на конференции в Канаде ряд стран, среди которых были Ватикан, Катар и ЮАР заявили о готовности стать посредниками в переговорах о возвращении украинских детей на родину, тогда как Литва и Катар заявили о готовности помочь РФ и Украине в обмене военнопленными.

Ранее эксперт рассказал, когда могут начаться переговоры между Россией и Украиной.

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