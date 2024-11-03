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В Совфеде прокомментировали условие Турции по завершению конфликта на Украине

Карасин: условия России по разрешению конфликта на Украине четко сформулированы

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Условия России по разрешению конфликта на Украине четко сформулировал президент страны Владимир Путин. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Так сенатор отреагировал на озвученное главой МИД Турции Хаканом Фиданом условие завершения украинского конфликта — обеспечение территориальной целостности. Карасин считает, что подобных заявлений делают многие зарубежные политики и деятели.

«Наши условия четко сформулировал президент страны Владимир Владимирович Путин. Сделал он это сравнительно давно. И это настолько детально и важно, что их трудно дополнить или перефразировать», — заключил Карасин.

Он отметил, что Россия стоит на своей позиции. Тем не менее власти все еще открыты для обмена мнениями и обсуждений этой темы, добавил он.

Накануне Фидан заявил о необходимости территориальной целостности Украины для урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Он отметил, что у Анкары «особенные отношения» как с Москвой, так и с Киевом. Министр подчеркнул, что турецкая сторона не отказывается выслушивать их.

В июне этого года президент Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее эксперт рассказал, когда могут начаться переговоры между Россией и Украиной.

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