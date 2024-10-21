«Ударю прямо по центру Москвы». Угрожал ли Трамп Путину из-за Украины?

Будучи президентом США, Дональд Трамп якобы угрожал российскому лидеру Владимиру Путину ударом по Москве. Об этом сам Трамп рассказал в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ).
«Я сказал [ему]: «Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо по центру гребаной Москвы.
Я сказал: мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора», — поделился Трамп.
Путин на это, по его утверждениям, ответил: «Не может быть», а Трамп добавил: «Может». (Путин сказал: «No way», Трамп ответил: «Way» в оригинале сообщения. — «Газета.Ru»).
Когда именно или в каком контексте состоялся такой диалог, республиканец не уточнил. При этом политик добавил, что у него были прекрасные отношения с российским президентом.
«У него совершенно другой характер, он сильно отличается от всех остальных. Я очень хорошо его знал», — отметил Трамп.
Кроме того, американец описал свою встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, с котором тоже «отлично ладил». Трамп вспомнил, как тот гостил в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в апреле 2017-го, а в это время США нанесли удары в Сирии. По распоряжению Трампа американская армия запустила 60 крылатых ракет по сирийской авиабазе Эш-Шайрат в ответ на то, что сирийские власти якобы использовали ее для атаки с применением отравляющих химических веществ. По словам Трампа, он решил рассказать Си Цзиньпину об операции, пока они ели десерт.
«Я сказал: председатель, мы только что выпустили 58 ракет по территории Сирии, по аэропорту, в котором находится много новых самолетов. Вашим людям ничего не угрожает, но они уже в пути», — вспоминает Трамп.
Китайский лидер в ответ уточнил фразу Трампа словом: «Повторите». Трамп повторил фразу, и Си Цзиньпин сказал лишь «а, понятно», хотя, по мнению Трампа, должен был быть в ярости.
«Он хороший игрок в покер... Но он свирепый парень... Он уважает меня и знает, что я чертов псих», — резюмировал республиканец.
Реакция России на слова об ударе по Москве
Трамп делает подобные громкие заявления в рамках предвыборной кампании, считают в Кремле. Там подчеркнули, что Россия со своей стороны принципиально не раскрывает содержание бесед между политиками на высшем уровне.
«Сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно на ее финальной стадии», — сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что Россия придерживается «очень ответственной позиции в плане непридания публичности» разговоров между политическими лидерами. Однако другие государства относятся к этому иначе.
«К нашему сожалению, целый ряд лидеров такой позиции не придерживаются и информационную гигиену в данном случае не соблюдают. Но это на их совести», — подытожил Песков.
В том же ключе отреагировали на высказывания Трампа и в Госдуме. Первый зампредседателя думского комитета по международным делам Светлана Журова назвала это частью предвыборной истории.
«У них работают технологи. Они, наверное, обсуждают с Трампом такие заявления, понимая последствия. Видимо, он хочет продемонстрировать свою напористость, что он может и такое даже сказать. При этом он старается все-таки сохранить отношения, чтобы иметь возможность [присутствовать] на переговорах [России и Украины]», — предположила Журова.
Она также увидела в риторике Трампа усталость Запада от продолжающегося военного конфликта на Украине. По мнению депутата, уже «всем поднадоело» происходящее.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев при этом заявил, что Трамп вообще не мог в реальности произнести такую угрозу. По словам Медведева, американец обычно «шелковый» на переговорах.
«Трампа занесло. Говорил ли он на самом деле о нанесении «удара по чертовой Москве»? Конечно, нет.
Он обычно как шелковый на переговорах. И на такие слова только один ответ: ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару», — написал Медведев в соцсети X.