«Ударю прямо по центру Москвы». Угрожал ли Трамп Путину из-за Украины? Медведев: Трамп на переговорах как шелковый, он не мог угрожать ударом по Москве

Трамп заявил, что в свое время обещал президенту Путину удар «по центру гребаной Москвы», если Россия предпримет что-то против Украины. Самого себя экс-президент США при этом назвал «чертовым психом». Такая характеристика, по мнению политика, заставляет его оппонентов во всем мире уважать его. В Кремле отреагировали на высказывание Трампа сдержанно, назвав это частью предвыборной кампании в США. А зампредседателя Совбеза РФ Медведев уверен, что Трамп все выдумал, так как на переговорах он обычно ведет себя сдержанно.

Будучи президентом США, Дональд Трамп якобы угрожал российскому лидеру Владимиру Путину ударом по Москве. Об этом сам Трамп рассказал в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ).

«Я сказал [ему]: «Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо по центру гребаной Москвы.

Я сказал: мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора», — поделился Трамп.

Путин на это, по его утверждениям, ответил: «Не может быть», а Трамп добавил: «Может». (Путин сказал: «No way», Трамп ответил: «Way» в оригинале сообщения. — «Газета.Ru»).

Когда именно или в каком контексте состоялся такой диалог, республиканец не уточнил. При этом политик добавил, что у него были прекрасные отношения с российским президентом.

«У него совершенно другой характер, он сильно отличается от всех остальных. Я очень хорошо его знал», — отметил Трамп.

Кроме того, американец описал свою встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, с котором тоже «отлично ладил». Трамп вспомнил, как тот гостил в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в апреле 2017-го, а в это время США нанесли удары в Сирии. По распоряжению Трампа американская армия запустила 60 крылатых ракет по сирийской авиабазе Эш-Шайрат в ответ на то, что сирийские власти якобы использовали ее для атаки с применением отравляющих химических веществ. По словам Трампа, он решил рассказать Си Цзиньпину об операции, пока они ели десерт.

«Я сказал: председатель, мы только что выпустили 58 ракет по территории Сирии, по аэропорту, в котором находится много новых самолетов. Вашим людям ничего не угрожает, но они уже в пути», — вспоминает Трамп.

Китайский лидер в ответ уточнил фразу Трампа словом: «Повторите». Трамп повторил фразу, и Си Цзиньпин сказал лишь «а, понятно», хотя, по мнению Трампа, должен был быть в ярости.

«Он хороший игрок в покер... Но он свирепый парень... Он уважает меня и знает, что я чертов псих», — резюмировал республиканец.

Реакция России на слова об ударе по Москве

Трамп делает подобные громкие заявления в рамках предвыборной кампании, считают в Кремле. Там подчеркнули, что Россия со своей стороны принципиально не раскрывает содержание бесед между политиками на высшем уровне.

«Сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании, особенно на ее финальной стадии», — сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что Россия придерживается «очень ответственной позиции в плане непридания публичности» разговоров между политическими лидерами. Однако другие государства относятся к этому иначе.

«К нашему сожалению, целый ряд лидеров такой позиции не придерживаются и информационную гигиену в данном случае не соблюдают. Но это на их совести», — подытожил Песков.

В том же ключе отреагировали на высказывания Трампа и в Госдуме. Первый зампредседателя думского комитета по международным делам Светлана Журова назвала это частью предвыборной истории.

«У них работают технологи. Они, наверное, обсуждают с Трампом такие заявления, понимая последствия. Видимо, он хочет продемонстрировать свою напористость, что он может и такое даже сказать. При этом он старается все-таки сохранить отношения, чтобы иметь возможность [присутствовать] на переговорах [России и Украины]», — предположила Журова.

Она также увидела в риторике Трампа усталость Запада от продолжающегося военного конфликта на Украине. По мнению депутата, уже «всем поднадоело» происходящее.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев при этом заявил, что Трамп вообще не мог в реальности произнести такую угрозу. По словам Медведева, американец обычно «шелковый» на переговорах.

«Трампа занесло. Говорил ли он на самом деле о нанесении «удара по чертовой Москве»? Конечно, нет.

Он обычно как шелковый на переговорах. И на такие слова только один ответ: ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару», — написал Медведев в соцсети X.