Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Монголию с официальным визитом, на церемонии встречи в аэропорту Улан-Батора, 2 сентября 2024 года

Почетный караул у трапа: Путин прилетел в Монголию, которая должна его арестовать Массрали: ЕС выразил Монголии обеспокоенность из-за визита Путина

Путин впервые посетил страну, которая признает юрисдикцию МУС и должна арестовать его. Это Монголия, чьи власти сами пригласили российского президента на традиционный юбилей битвы на Халхин-Голе. ЕС и Украина призывают Улан-Батор задержать Путина, однако в Монголии эти требования проигнорировали. После приземления президента РФ встретили почетным караулом, он свободно уехал из аэропорта с торжественным кортежем.

Президент России Владимир Путин прилетел в Монголию, сообщил Кремль. Это первый визит Путина в страну, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и по ордеру последнего должна его арестовать.

В аэропорту Улан-Батора российского президента у трапа самолета встретил почетный караул.

«Как Путина встречали в Монголии — видео для тех, кто зачем-то читает до обеда американские газеты», — прокомментировал торжественность встречи журналист кремлевского пула Павел Зарубин.

Некоторые российские Telegram-каналы подчеркнули, что после приземления Путин «спокойно и без препятствий» покинул аэропорт. Он уехал на отечественном представительском автомобиле Aurus с почетным эскортом мотоциклистов.

Путин прибыл в Монголию по приглашению властей. Президент страны Ухнаагийн Хурэлсух предложил российскому лидеру принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия военной победы советских и монгольских сил над Японией на реке Халхин-Гол. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал поездки Путина на юбилейные празднования этой даты традицией.

«В Монголии на государственном уровне весьма широко, каждые пять лет отмечается юбилей победы на Халхин-Голе, и поездки нашего президента в Монголию по этому поводу стали доброй традицией», — пояснил он журналистам.

Всего Путин пробудет в Монголии два дня . Кроме президента он встретится с председателем парламента Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Лидеры стран проведут переговоры как в узком составе, так и с участием делегаций.

«Главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений <...> проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Планируется подписание ряда двусторонних документов», — отмечает Кремль.

Реакция ЕС и Украины

Евросоюз призвал Монголию арестовать Путина. Улан-Батор должен соблюдать обязательства перед МУС, заявила на брифинге 2 сентября официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали.

«Монголия является частью Римского статута с 2002 года, со всеми вытекающими отсюда обязательствами. Мы выразили обеспокоенность по поводу визита [Путина] и разъяснили нашу позицию через делегацию ЕС в Монголии», — указала Массрали.

Монголия, «как и другие страны», имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами, но «тем не менее существует ордер на арест Путина», добавила она. При этом Массрали отказалась отвечать на вопрос, что ЕС сделает, если Улан-Батор не прислушается.

МИД Украины 30 августа также требовал, чтобы российского президента задержали в Монголии.

«Путин и остальные члены военно-политического руководства РФ должны предстать перед правосудием», — заявило ведомство.

Сам МУС допустил меры против Монголии из-за визита Путина. Пресс-служба организации не уточнила, какими могут быть ответные действия.

«В случае отказа от сотрудничества судьи МУС могут вынести соответствующее заключение и проинформировать об этом ассамблею государств-участников. После этого ассамблея должна принять любые меры, которые она сочтет необходимыми», — заявили в суде.

В Кремле же говорили, что не ожидают никаких последствий визита из-за признания Монголией юрисдикции МУС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что у Москвы «нет проблемы» в этой сфере «именно с Монголией». Детали приезда Путина, по его словам, «тщательно готовились».

«У нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — сообщил Песков.

На вопрос, есть ли проблемы с другими странами – участницами МУС, Песков ответил: «По мере [их] посещения мы будем вас информировать»

Почему МУС выдал ордер на Путина

Суд в Гааге выписал ордер 17 марта 2023 года. Вместе с Путиным его выдали на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову. МУС обвиняет обоих в «незаконной депортации» детей с Украины. По версии украинских властей, Россия незаконно и насильно вывозит с занятых территорий несовершеннолетних. Российские власти объясняют, что занимаются эвакуацией семей и детских домов из зоны боевых действий.

«Правда состоит в том, что эти дети были эвакуированы из зоны боевых действий, спровоцированных Киевом. Подавляющее большинство этих детей прибыли [в Россию] вместе с родителями или другими родственниками. Только две тысячи из них — это воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которые прибыли вместе с руководителями и воспитателями этих учреждений. Из них только 358 детей были устроены в семьи», — пояснял дипломат постпредства РФ при ООН Роман Кашаев.

Последнее он также назвал не усыновлением, а временными опекой или попечительством.

«Такая форма опеки была выбрана специально с учетом потенциального воссоединения детей с их кровными родственниками, если такие обнаружатся. Российская сторона не препятствует поддержанию контактов и общению детей с родственниками и близкими вне зависимости от их места проживания», — резюмировал Кашаев.

Львова-Белова отмечала, что Украина голословно заявляла о тысячах «похищенных» детей, хотя из-за быстро меняющейся линии фронта это было сложно установить. Часть тех, кого Киев считал принудительно вывезенными в Россию и Белоруссию, в итоге обнаружили в Германии.

Путин стал третьим действующим главой государства и первым из постоянных членов Совбеза ООН, которого потребовал арестовать МУС (до него суд выдвигал обвинения против лидеров Судана и Ливии Омара аль-Башира и Муаммара Каддафи). Россия не признает юрисдикцию МУС и отказалась быть участником Римского статута еще в 2016 году.

«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», — комментировал Песков выдачу ордера на Путина.