«Привлечь Путина к ответственности». Украина требует от Бразилии арестовать президента России

Генпрокурор Украины Андрей Костин призвал Бразилию арестовать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он приедет на саммит G20 в ноябре. В Кремле заявили, что решения о поездке Путина в Бразилию пока нет. В прошлом году президент Лула да Силва обещал не арестовывать Путина в Бразилии, однако потом уточнил, что решение будет принимать суд, а не правительство.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что получил разведданные, указывающие, что президент России Владимир Путин может посетить саммит G20 в Бразилии в ноябре. Костин призвал власти страны исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина, если он там появится.

МУС, в состав которого входят 124 государства-члена, был создан в 2002 году для расследования и преследования виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде в тех случаях, когда государства-члены не желают или не могут делать это самостоятельно. Бразилия ратифицировала Римский статут — основополагающий документ МУС — в 2000 году. Страны, присоединившиеся к этому договору, обязаны выполнять решения МУС, в том числе арестовывать тех, на кого выдан ордер. Россия в 2016 году вышла из-под юрисдикции МУС. Также Римский статут не ратифицировали США, Китай, Индия, Иран и другие страны. Украина ратифицировала его в августе 2024 года.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина в марте 2023 года, примерно через год после начала СВО. Его и уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову обвинили в военном преступлении — депортации детей. Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль отклонил ордер МУС как «недействительный».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пока не подтвердил участие президента России в ноябрьской встрече «двадцатки» . На вопрос, поедет ли Путин в Бразилию, представитель Кремля в понедельник ответил журналистам: «Когда решение будет принято, мы вам сообщим».

«Если Путин осмелится посетить Бразилию»

Генрокурор Костин заявил, что «международному сообществу важно объединиться и привлечь Путина к ответственности».

«В связи с информацией о том, что Путин может присутствовать на саммите G20 в Бразилии, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что бразильские власти как государство — участник Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится посетить страну», — заявил Костин Reuters. —

Я искренне надеюсь, что Бразилия арестует его, подтвердив свой статус демократии и государства, где правит верховенство закона».

По его словам, невыполнение этого требования может создать прецедент, при котором обвиняемые в преступлениях мировые лидеры смогут путешествовать безнаказанно.

Reuters со ссылкой на двух официальных лиц бразильского правительства сообщил, что Бразилия направила Путину стандартное приглашение на встречи стран G20, которые пройдут 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро, однако не получила «никаких указаний на то, что он планирует присутствовать».

Решение примет суд, а не правительство

Прокуратура МУС отказалась от комментариев, а представитель суда Фади Эль Абдалла сказал, что полагается на государства-участники и других партнеров в исполнении своих решений, включая ордера на арест.

Кроме Путина и Львовой-Беловой среди шести россиян, в отношении которых действуют ордера МУС, — бывший министр обороны Сергей Шойгу, а также Виктор Соколов и Сергей Кобылаш, которых обвиняют в организации атак на гражданские объекты.

Несмотря на ордер МУС, в сентябре Владимир Путин посетил с официальным визитом Монголию. Украина раскритиковала монгольские власти за неспособность арестовать президента России, назвав это ударом по международному правосудию. Однако в прошлом году Путин не приехал на встречу стран БРИКС в Южной Африке и принял в ней участие в онлайн-формате.

Президент Бразилии Лула да Силва год назад заявлял, что пока он занимает пост главы государства, Путин может «спокойно посещать» территорию его страны. Он пообещал, что несмотря на обязательства перед МУС, российского президента в Бразилии не арестуют. Позже Лула да Силва уточнил, что решение о возможном аресте главы государства будет принимать суд, а не правительство. В апреле Бразилия выступила за введение иммунитета для глав государств, которые не участвуют в Римском статуте.